القاهرة، أعلنت شركة النساجون الشرقيون، الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، عن تدشين وحدة صباغة خيوط البوليستر الجديدة في مصنع النساجون الشرقيون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان. تتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة المستمرة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، وذلك في إطار جهود النساجون الشرقيون لتحقيق النمو المستدام من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، بإجمالي استثمارات تبلغ 50 مليون جنيه مصري.

تتميز الوحدة الجديدة بتقنيات متطورة تشمل 4 ماكينات تدوير سوفت، وماكينة صباغة، وماكينة عصارة، وفرن تجفيف، و4 ماكينات تدوير نهائي. وتهدف الوحدة إلى تغطية نحو 25% من احتياجات الشركة من خيوط البوليستر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.75 طن يوميًا. تُعد هذه الخطوة الاستراتيجية دفعة نحو تحسين جودة الإنتاج، وتقليل التكاليف، والاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات السوق. كما تتميز الوحدة الجديدة بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة والمياه مقارنةً بالطرق التقليدية للصباغة، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات النساجون الشرقيون الصناعية.

وفي ضوء هذه الخطوة الاستراتيجية، صرحت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد قائلة، "إطلاق هذه الوحدة الجديدة يعد إنجازًا مهمًا في التزامنا المستمر بالابتكار وتلبية متطلبات السوق. من خلال توطين صباغة خيوط البوليستر نعزز ليس فقط قدراتنا الإنتاجية عبر منتجات عالية الجودة، بل نساهم أيضًا في تعزيز قاعدة التصنيع المحلي والاقتصاد المصري. وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على ريادتنا في صناعة السجاد عالميًا من خلال تقديم خيوط بوليستر عالية الجودة تتميز بمتانة واضحة، ألوان زاهية، وجودة استثنائية."

وعلى الصعيد الصناعي، أصبحت خيوط البوليستر من أبرز المواد الخام في صناعة السجاد عالميًا بفضل خصائصها العالية، حيث تتميز بقابلية متميزة للصباغة، ومرونة عالية، ولمعان جذاب، إلى جانب هذه المزايا التقنية، ستسهم الوحدة الجديدة في توفير نحو 40 فرصة عمل، مما يعزز من فرص الكوادر المحلية ويسهم في دعم التنمية الصناعية.

وبفضل مصانعها في كل من مصر والولايات المتحدة، تواصل النساجون الشرقيون توسيع نطاق عملياتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة السجاد على المستوى العالمي.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.

-انتهى-

#بياناتشركات