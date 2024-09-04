يقدم المركز خدمات صحية نفسية متكاملة للمرضى ويوفر 24 غرفة مخصصة للعلاج

يواكب المركز رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز خدمات الصحة النفسية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية

الأحساء، المملكة العربية السعودية، أعلنت الموسى الصحية ("الموسى") الرائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، افتتاح مركز رفاه للصحة النفسية في مستشفى الموسى للتأهيل، والذي يعد من أبرز مراكزها الصحية المتطورة. ومع افتتاح هذا المركز، تصبح الموسى أول مقدم رعاية صحية في المنطقة الشرقية بالمملكة يقدم خدمات شاملة في مجال الصحة النفسية.

يواكب مركز رفاه طموحات وتطلعات الموسى الصحية لرفع مستوى رعاية الصحة النفسية في المنطقة الشرقية من خلال معالجة الفجوة في هذا المجال. ويقدم المركز أفضل البرامج النفسية التأهيلية لأهالي المنطقة والدول المجاورة، بهدف مساعدة المرضى الذين يعانون من حالات صحية نفسية على تحقيق التوازن النفسي والاستقلالية الذاتية. ويضم المركز فريقاً متعدد التخصصات يشمل نخبة من الأطباء النفسيين وعلماء النفس ومستشاري التأهيل والتغذية والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون جميعاً لتقديم أفضل رعاية ممكنة. ويقدم المركز خدماته العلاجية للمرضى من مرحلة الطفولة وحتى الشيخوخة، وفق أعلى مستويات الجودة في التقييم النفسي والعلاج والرعاية الشاملة.

وتتضمن خدمات العيادات الخارجية في المركز تقييم نفسي شامل وعلاج نفسي مخصص لتلبية الاحتياجات الفردية لكل مريض. تشمل الخدمات جلسات العلاج الفردي، العلاج الأسري، إدارة الأدوية، والعلاجات الشمولية مثل العلاج السلوكي المعرفي، العلاج بالفن، والعلاج الترفيهي. وتتميز خدمات رعاية المرضى المنومين بأنها من الأكثر تطورًا في مجال الطب النفسي، حيث تُقدم في بيئة علاجية آمنة ومريحة. يضم المركز 24 غرفة فردية خاصة، مصممة بعناية للسماح بدخول الضوء الطبيعي وتوفير مساحة هادئة ومريحة تعزز من عملية الشفاء.

وقال مالك الموسى، الرئيس التنفيذي للموسى الصحية: "يسرنا افتتاح مركز رفاه للصحة النفسية والمساهمة في مواجهة تحديات خدمات رعاية الصحة النفسية بالمنطقة الشرقية والارتقاء بجودتها. نسعى من خلال هذا المركز إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية نفسية. كما نهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العلاج النفسي كخطوة إيجابية لتحسين الصحة العامة والرفاهية النفسية.

يلتزم فريق رفاه، الذي يتمتع بمستوىً عالٍ من الخبرة والتميز العالمي، بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية النفسية من خلال تطبيق العلاجات المبنية على الأدلة العلمية وتطوير خطط علاجية مصممة خصيصاً لكل مريض. ، مما يوفر بيئة داعمة وأجواء وثيرة تساعد المرضى على التعافي المستدام".

الخدمات المتخصصة وبرامج العلاج

تشمل مجموعة الخدمات والبرامج المخصصة للعلاج الشامل في مركز رفاه للصحة النفسية الاضطرابات النفسية لدى الأطفال (التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطرابات التعلم)، والاضطرابات النفسية لدى البالغين (اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب)، واضطرابات القلق (مثل اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، والفوبيا، واضطراب ما بعد الصدمة)، واضطرابات الوسواس القهري، والاضطرابات الذهانية (مثل الفصام، والأوهام). بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم المركز الرعاية المتخصصة للمرضى المسنين الذين يعانون من الخرف والتغيرات السلوكية، بالتعاون مع الكادر الطبي المتخصص في طب الشيخوخة وإعادة التأهيل.

ويعكس افتتاح المركز التزام الموسى الصحية باستراتيجيتها الشاملة لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والمرافق في المملكة العربية السعودية. كما يتماشى استثمار المجموعة المستمر في التطوير والتوسع مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز خدمات الصحة النفسية، وتبنّي نماذج الرعاية المبتكرة، وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية.

نبذة عن الموسى الصحية

الموسى الصحية هي شركة رائدة في تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بطاقة استيعابية تصل إلى 730 سريراً. ومنذ تأسيسها، ساهمت المجموعة بتقديم الخدمات الصحية المبتكرة التي تركز على الإنسان. وتستثمر الموسى في مجموعة متنوعة من مجالات الرعاية الصحية والتعليم، حيث تدير مستشفى متخصصاً ومستشفى لإعادة التأهيل يتضمنان 290 عيادة.

وحصلت شركة الموسى الصحية على العديد من شهادات الاعتماد الدولية، منها شهادة اللجنة الدولية المشتركة، والجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والتمثيل الغذائي، ومركز الاعتماد الأمريكي للتمريض، وذلك تقديراً لبنيتها التحتية المتميزة ومرافق الرعاية الصحية المصممة لتعزيز سلامة المرضى. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، يشمل الرعاية الحرجة، وخدمات التأهيل والرعاية الممتدة، كما تقدم خدمات الرعاية المنزلية بالإضافة إلى الصيدليات. وتسخر المجموعة مواردها لتعزيز التعليم في مجال الرعاية الصحية من خلال كلية الموسى للعلوم الصحية.

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