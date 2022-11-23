دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت المنطقة الحرة ميدان ، الحائزة على الجوائز، المبنية للأعمال والمصممة للحياة ، مبادرة بعنوان Grow from Dubai لتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري في جميع أنحاء المنطقة. تم الكشف عن مخطط وشعار المفهوم الذي طال انتظاره من قبل حامد أهلي ، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة ، بحضور شركاء المنطقة الحرة ميدان في فندق الميدان ، ند الشبا ، دبي ، في 22 نوفمبر 2022.

من خلال وضع خارطة طريق واضحة لجذب المستثمرين ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، يتوقع الخبراء نتائج رائعة لـ Grow from Dubai. تم تصميم هذا المفهوم الجديد تمامًا من المنطقة الحرة ميدان للترحيب برواد الأعمال والمستثمرين الأجانب وتحسين عملياتهم التجارية من خلال توفير حل أعمال شامل من خلال منصة رقمية شاملة بالشراكة مع أصحاب المصلحة.

لتحقيق هذه الأهداف ، يتماشى الإطار مع الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بدفع عجلة التوسع الاقتصادي المستدام ، وتطوير نظام بيئي لريادة الأعمال ، ونشر الحلول المبتكرة ، وتحفيز استثمار القطاع الخاص ، وتعزيز النمو الشامل للبلاد بشكل مسؤول.

وفقًا لصندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ مقارنة بالخليج العربي بحلول عام 2023. وسيتوسع اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2٪ في عام 2023 ، متفوقًا على اقتصادات المملكة العربية السعودية (3.7٪) والبحرين (3٪). وسلطنة عمان (4.1٪) والكويت (2.6٪) وقطر (2.4٪) لتصبح الأسرع نموًا في منطقة الخليج العربي.

على مدى السنوات القليلة الماضية ، أطلقت المنطقة الحرة ميدان العديد من المبادرات الفريدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمغتربين لتعزيز القدرة التنافسية للدولة. وقال حامد أهلي المدير التنفيذي للمنطقة الحرة ميدان "على مدى السنوات الخمسين الماضية ، حولت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها إلى سوق عالمي متقدم وتنافسي ، وذلك بفضل خطط التنمية الشاملة للحكومة والاستراتيجيات ذات الرؤية المستقبلية. ويهدف برنامج " Grow from Dubai " إلى تعظيم مساهمة أنشطة الأعمال والتجارة الرقمية في الاقتصاد الإقليمي. . ".

تدمج Grow from Dubai البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتمويل والتنظيم والسوق مع العديد من الخدمات الرئيسية ، بما في ذلك تأسيس الشركة والحساب المصرفي الفوري والتأشيرات والإقامة والرموز الجمركية وخدمات الاستيراد والتصدير والتجارة الإلكترونية وبوابات الدفع الرقمية. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول من أي مكان في جميع أنحاء العالم ، والوصول إلى الخدمات ، وتحديد متطلباتهم ، والدفع عبر الإنترنت ، ثم الحصول على الترخيص على الفور. يساعد نموذج المنصة كخدمة (PaaS) ، مع Meydan Pay و Meydan Commerce و Marketplace ، أي شخص على بدء رحلتهم من المنزل أو الهاتف الذكي.

إنه مبنيّ للحالمين ومصمم للمنجزين! يمكن لأصحاب المشاريع الناشئة الواعدين والباحثين عن الفرص النمو من دبي مع المنطقة الحرة ميدان. باعتبارها المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهي بيئة غير ورقية ، حيث تتم جميع التراخيص التجارية والمدفوعات من خلال بوابة العملاء الآمنة.

لا يوجد مكان أفضل في دبي للنمو من المنطقة الحرة ميدان، حيث يمكن لرواد الأعمال الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنشطة الرخصة التجارية والاستمتاع بالمكاتب المرنة في فندق الميدان ذي المستوى العالمي. بينما تطل المنطقة الحرة على عدد وافر من ملاعب الجولف ونوادي التنس والمطاعم ، فهي مركز للنشاط التجاري الصاخب والإنتاجية المثلى. علاوة على ذلك ، تقدم المنطقة الحرة لأصحاب المشاريع نظام الدفع لما تحتاجه فقط الذي يسمح لهم بالنمو من دبي. باستخدام حاسبة التكلفة القابلة للتخصيص والممكّنة من eCom ، يمكن للشركات تصميم رخصة مخصصة لاحتياجاتهم. والأكثر إقناعًا هو الأسعار التنافسية التي تقدمها المنطقة الحرة ميدان ، بدعم من مستشاري الأعمال المخضرمين ذوي الخبرة في ممارسات المناطق الحرة.

إلى جانب الترخيص والتأشيرات ، تضم المنطقة الحرة أيضًا مجتمعًا واسعاً يساعد في الحياة اليومية. يمكن لرواد الأعمال العيش والعمل واللعب في بيئة حضرية متنوعة تضم مدارس وعيادات ومطاعم ومتنزهات ، والاستمتاع بروعة مضمار ميدان ، والقيام بأعمال تجارية في ملعب الجولف أو إبرام صفقة في ملعب التنس ، أو أكثر. باختصار ، توفر المنطقة الحرة ميدان بيئة شاملة للجميع للنمو من دبي.

حامد أهلي

المدير النفيذي للمنطقة الحرة

يقود حامد أهلي المنطقة الحرة ميدان كمدير تنفيذي للمنطقة الحرة مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في قيادة الفرق في الأدوار التي تواجه العملاء. إنه مدير ذو مهارات عالية وله سجل حافل بالعمل في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

بعد تخرجه من جامعة الغرير ، حصل الأهلي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في التسويق. ثم تابع تعليمه في جامعة ولونغونغ في أستراليا ، حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية.

نظرًا لكونه خبيراً في حل المشكلات ، فقد ساهم الأهلي بشكل كبير في الحفاظ على العلاقات مع العملاء وإدارة وإيجاد حلول للقضايا المعقدة خلال حياته المهنية التي استمرت 13 عامًا مع المنطقة الحرة لجبل علي. أنشأ قسم استرداد مبتكر للشركة من خلال إدارة المستحقات المتأخرة. حصل الأهلي على جائزة فريق التميز في عام 2018 لمساهمته الاستثنائية في SP العالمية. بصرف النظر عن كونه مفكرًا متقاربًا ، ابتكر الأهلي فكرة فريدة خلال فترة وجوده في مدينة دبي الطبية ، مما أدى إلى دخول GHCC إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية.

يُعرّف دوره في المنطقة الحرة ميدان على أنه جبهة في خلق بيئة مستدامة لرواد الأعمال ذوي التفكير المستقبلي ، مع رؤية لجعل ريادة الأعمال متاحة وبناء نظام بيئي رقمي عالمي في المنطقة الحرة في ميدان.

تحت إشراف حامد أهلي ، تواصل المنطقة الحرة ميدان الترويج لدبي كمركز تجاري في جميع أنحاء المنطقة ، وتعظيم مساهمة ريادة الأعمال والأنشطة المتعلقة بالتجارة الرقمية في الاقتصاد المحلي. كونها المنطقة الحرة الوحيدة الرقمية بنسبة 100٪ والحائزة على جوائز في دبي ، ترحب المنطقة الحرة ميدان بالمستثمرين وتساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودهم الرامية إلى "النمو من دبي".

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العلاقات العامة ودعم المحتوى

ديفي ديليب ، كاتب محتوى إبداعي ، منطقة ميدان الحرة

ند الشبا ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

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التسويق والاتصالات

أنيشا ساجار ، رئيس التسويق والاتصالات ،

منطقة ميدان الحرة ، ند الشبا ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

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