بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الاستثنائية على أراضيها

الرياض، المملكة العربية السعودية- تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، شارك وفدٌ ممثلٌ عن "المنطقة الحرة بصلالة" في المعرض السعودي للتصنيع وتطوير المصانع، الذي يُعدُّ واحدًا من أضخم التجمُّعات البارزة التي تضمُّ أكبر الشركات متعددة الجنسيات من حول العالم، جنبًا إلى جنب مع ممثلي القطاعات المرتبطة بالتصنيع، وذلك خلال فترة انعقاده المُجدولة من يوم الإثنين 12 يونيو، وحتى الساعات الأخيرة من مساء اليوم الخميس 15 يونيو، تحت سقف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في مدينة الرياض.

وجاءت مشاركة "المنطقة الحرة بصلالة" في المعرض؛ بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الاستثنائية على أراضيها، وإبراز إمكانياتها ومقوِّماتها المميَّزة التي تخصُّ المستثمرين بعددٍ من المزايا النوعية؛ لا سيما على خارطة قطاعَي البلاستيك والبتروكيماويات؛ إذ تتمتع المنطقة بجاذبيةٍ عاليةٍ للمستثمرين، وتضمُّ بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لتمركزها في مساحاتٍ شاسعةٍ على الأراضي العمانية، التي تُعدُّ نقطة وصلٍ بين شرقَي العالم وجنوبه، وما تمنحه من حوافز تجارية تُعفي المنتفعين من الضرائب والرسوم الجمركية.

وخلال المعرض، أعربت مدير التسويق والاتصالات "للمنطقة الحرة بصلالة" أميمة باحجاج، عن سعادتها وفخرها البالغَين بالتقائها والفريق المشارك مع عددٍ من الجهات التي تتقاطع أعمالها مع مُستهدفات وحلول "المنطقة الحرة بصلالة"، لما تتمتع به المنطقة من مقومات، وما تمثله من مركزٍ رائدٍ للصناعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ استقطبت "المنطقة الحرة بصلالة" منذ بداية العام عددًا من المبتكرين والشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة، وخبراءً من القطاع الصناعي الذين أبرموا 6 اتفاقيات مع "المنطقة الحرة بصلالة"؛ لتقديم حلول الأتمتة المصنعية، وأخرى لإنتاج مسحوق للغسيل والمنظفات، ومعمل لإنتاج السبائك الحديدية وورق التغليف، وتصنيع منتجات الرعاية الصحية البلاستيكية، علاوة على عقد اتفاقية هامة مع شركة ألمانية تعمل في مجال تصنيع المكوِّنات الصناعية كالهياكل والفلاتر وخطوط الأنابيب.

وأضافت "باحجاج": "كجزءٍ من إستراتيجية المنطقة الحرة بصلالة التسويقية، نسعى من خلال مشاركتنا في المعرض هذا العام لبناء شبكة علاقاتٍ أكثر فعاليةً مع رواد صناعة البلاستيك والبتروكيماويات الراغبين في الانتفاع بالمنطقة الأمثل للصناعات البتروكيماوية في المنطقة".

ويمكن للجهات الراغبة في التقاء ممثلي "المنطقة الحرة بصلالة"، واستعراض الأعمال المشتركة، زيارة جناحها الواقع في قاعة 1B-020؛ إذ إن فريق العمل على أهبَّة استعداده لمناقشة أفق التعاون بين الأطراف المعنية بشكلٍ مُستفيض، وذلك خلال الساعات الرسمية من مساء اليوم الخميس المُصادفة لليوم الأخير في المعرض.

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