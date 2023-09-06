الرياض تستضيف معرض التجربة الرقمية في الشرق الاوسط 2023 الذي يقدم رؤى معمقة حول الاستراتيجيات الرقمية

نسبة 74% من المؤسسات تبذل جهوداً دؤوبة لتطوير مزيد من التجارب الرقمية

نسبة 68% من الشركات تؤكد وجود خطط لديها لاستثمار ما يزيد على 200 ألف دولار أمريكي في تجارب العملاء الرقمية خلال عام 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية - انطلق معرض التجربة الرقمية في الشرق الأوسط 2023 في الرياض، الفعالية الرائدة في المنطقة في مجال التجارب الرقمية، لتمكين المؤسسات من اعتماد استراتيجية أعمال رقمية ذات رؤية مستقبلية لتحقيق الريادة في قطاعها. وتزامن انطلاق المعرض مع الكشف عن نتائج تقرير معلومات التجربة الرقمية، الذي يوفر رؤى معمقة حول خطط الاستثمار والاستراتيجيات الرقمية للمؤسسات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ويرسم مسارها لعام 2024.

وأظهرت نتائج التقرير وجود توجه كبير لدى الشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا نحو تعزيز استثماراتها في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث أثبت هذه التقنية والأتمتة الرقمية أهميتهما في تعزيز ولاء العملاء والارتقاء بمستويات النمو والكفاءة.

وتماشياً مع ذلك، تعمل 81% من الشركات على تكثيف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. كما بدأت 46% من الشركات في إعادة تقييم روبوتات الدردشة، وتقوم 27% منها بإعادة التفكير في منصات إدارة علاقات العملاء، وتعمل 23% منها على تعزيز ترجمة اللغات الطبيعية.

وسلط المعرض الضوء على الدور المحوري للتجربة الرقمية في توفير مزايا تنافسية ملموسة، حيث حققت الشركات التي اعتمدتها نجاحات تجارية مستدامة ومستويات أعلى في رضا العملاء. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أيوشا تياجي المديرة الإدارية لكوستمر إكسبيرينس لايف، الجهة المنظمة للمعرض: "تسهم هذه التقنيات مجتمعة في تعزيز قدرة الشركات على فهم سلوك العملاء وتحويل تفاعلاتهم إلى أفكار قابلة للتنفيذ. وتمكّن هذه القدرة التنبؤية الأنظمة من توقع احتياجات العملاء وتلبيتها، وبالتالي تقديم تجارب مميزة وقيمة".

كما يُعد اعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق الاستفادة القصوى من ردود أفعال العملاء أمراً مهماً للغاية، لا سيما مع الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسات لتعزيز ولاء العملاء وتسريع وتيرة النمو. ويؤكد 76% من قادة الأعمال أن العملاء يتوقعون استمرارية الابتكار من خلال المنتجات والخدمات الرقمية التي تسهم في توفير قيمة مستدامة، ولذلك تعمل 74% من المؤسسات على تطوير مزيد من التجارب الرقمية، في حين كشفت 63% من الشركات عن تعزيز استثماراتها في تقنية التجارب الرقمية.

ويوفر التقرير أيضاً تحليلات حول اعتمادات الميزانية لنشر الحلول التكنولوجية، حيث أكدت نسبة كبيرة من الشركات بلغت 68% عن وجود خطط لديها لاستثمار ما يزيد على 200 ألف دولار أمريكي لتجارب العملاء خلال عام 2024. كما التزمت 28% منها بتخصيص استثمارات تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي في المجال نفسه.

ومن جانبه، قال ماجد رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن): "تثق مدن أن اعتماد التفاعلات الرقمة وتحسينها هو ضرورة استراتيجية للمؤسسات الساعية إلى الازدهار في المشهد الحيوي والمتسارع الحالي".

وتحظى الفعالية برعاية العديد من الجهات، بما فيها شركة فيرينت وشركة يونيفور وقنوات شركة الاتصالات السعودية وشركة مطارات الرياض وسي سي سي التابعة لشركة الاتصالات السعودية وشركة صلة الخليج وشركة كونكت إنسايتس وشركة أوروس وشركة 2 رينج. كما تشاركت مجموعة من الجهات البارزة عدداً من الرؤى الجديدة والمبتكرة، بما فيها أرامكو وشركة كوكا كولا وشركة التعاونية وأمانة منطقة الرياض ونيوم وطيران أديل ووزارة الثقافة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفيرجن ميجاستور وغيرهم الكثير، مما وفر رؤى وخبرات قيمة حول تحقيق الاستفادة الأمثل من التجربة الرقمية.

وبدوره، قال مأمون العموري، نائب الرئيس في شركة يونيفور: "تلتزم يونيفور بإحداث تحول إيجابي في كل ما يؤثر على رحلات العملاء، وذلك في إطار التزامها بتقديم أفضل التجارب للعملاء والموظفين، من خلال منصة موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات متعددة الوسائط على مستوى المؤسسات".

وكرمت جوائز التجربة الرقمية، التي أقيمت في 6 سبتمبر على هامش الفعالية، مجموعة بارزة من المؤسسات الإقليمية التي خصصت استثمارات لتحقيق نتائج ملحوظة في تجربة العملاء والتحول الرقمي احتفاء بالإنجازات المهمة التي حققتها، بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ ومدن، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ وشركة مطارات الرياض؛ والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات؛ وبوبا العربية؛ وشركة موبايلي؛ وشركة إمكان للتمويل؛ وكوبون؛ وصلة الخليج.

لمزيد من التفاصيل حول تقرير معلومات التجربة الرقمية 2023، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.customer-experience.live

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