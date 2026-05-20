أبرم المعهد الوطني لأبحاث الصحة والسعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحوث الصحية والتجارب السريرية، بما يسهم في دعم منظومة البحث والابتكار الصحي في المملكة العربية السعودية.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين عبر مجموعة من المجالات الحيوية، تشمل التجارب السريرية، والبحوث الصحية، وتبادل المعرفة والمعلومات، إلى جانب تطوير القدرات وبناء الكفاءات، واستكشاف فرص تطوير وابتكار المنتجات الصحية ذات الأولوية.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ الدكتور فارس العنزي، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والدكتور نزار باهبري، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية، وبحضور ممثلي الجانبين، وذلك في مدينة الرياض.

وبهذا الصدد، صرح الأستاذ الدكتور فارس العنزي، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة: "تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الوطنية في مجالي الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، بما يسهم في تطوير منظومة البحث والابتكار في المملكة. ونعمل من خلال هذا التعاون مع مجموعة السعودي الألماني الصحية على توسيع نطاق التجارب السريرية، وبناء قدرات بحثية متقدمة تدعم الأولويات الصحية الوطنية، بهدف بناء قطاع صحي مبتكر ومستدام".

ومن جانب آخر، قال الدكتور نزار باهبري، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية: "تمثل هذه الاتفاقية امتداداً لجهودنا ومساعينا الرامية إلى تطوير بيئة بحثية متقدمة تدعم الابتكار الصحي، وتسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة للاحتياجات الصحية الوطنية ويرتقي بجودة مخرجات البحث العلمي في القطاع الصحي. كما تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى تمكين منظومة صحية متكاملة قائمة على الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات الرعاية الصحية".

وتمثل مذكرة التفاهم منصة انطلاق لتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تسريع وتيرة الابتكار في القطاع الصحي، وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد في مجالات البحث والتطوير في الرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودي الألماني الصحية تُعد أكبر مجموعة منضمة إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية في المنطقة، وتسعى إلى تقريب الخبرات العالمية والابتكار الطبي المتقدم إلى مختلف أنحاء المملكة وخارجها، فضلاً عن تحسين النتائج الصحية، والارتقاء بمعايير الرعاية الطبية، وتسريع وتيرة الابتكار في القطاع الصحي.