بهدف تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة لسوق العمل

القاهرة : في إطار دور وحرص المعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري على دعم مهارات الشباب وتأهيله لسوق العمل في مختلف محافظات مصر، وقع المعهد مذكرة تفاهم مع كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، بهدف تقديم مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة لطلبة وخريجي الجامعة للمساهمة في تطوير مهاراتهم الشخصية والتقنية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: " تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لجهود المعهد المستمرة لدعم الشباب من خلال مبادرات المعهد المختلفة مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب، فضلاً عن أنشطة المعهد في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي".

كما أكد الدكتور محمود محى الدين - رئيس جامعة فاروس على أهمية هذا التعاون وذلك في إطار حرص الجامعة على إتاحة وتوفير أفضل الخبرات العلمية والعملية للطلاب والخريجين، وأوضح نصير من جانبه أن من أهم ما يميز برامج المعهد المصرفي انها تنقل الخبرة العملية من القطاع المصرفي إلى المتدربين من خلال محاضرين لديهم خبرات فعلية في القطاع المالي والمصرفي وغيرها من المجالات التخصصية لضمان تعظيم الاستفادة من هذه البرامج.

ومن الجدير بالذكر بأن تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي المصري والأفريقي من أهم الأولويات التي يحملها المعهد المصرفي المصري على عاتقه، ودعما لهذا، يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التقييم والتدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المعهد المصرفي المصري EBI:

تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له برؤية تستهدف أن يصبح المعهد الشريك المفضل لتطوير رأس المال البشري في المنظومة المصرفية في مصر، ومنارة لتطوير القطاع المصرفي بالدول الاستراتيجية عربياً وافريقياً، وتقديم أفضل الخدمات من خلال نقل أحدث الاتجاهات المصرفية العالمية.

يعتبر مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري أحد أهم أوجه التنافسية التي يتميز بها المعهد. تحت رئاسة محافظ البنك المركزي المصري، معالي السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، يتكون المجلس من ثمانية أعضاء من رؤساء البنوك والخبراء الذين يمتلكون خبرات متنوعة تدعم دور المعهد نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

تكليلا لمجهودات المعهد المصرفي في الالتزام بمعايير الجودة العالمية تم اعتماده كأول معهد تدريبي في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في عام ٢٠٠٩ لمدة خمسة اعوام ونجح المعهد في الحصول على تجديد للاعتماد لمديتين متتالين ينتهوا في عام ٢٠٢٤. وفي عام ٢٠٢١ تم اعتماد برامج التعلم عن بُعد وبرامج التعلم الالكتروني التي يقدمها المعهد من ذات الجهة.

في عام 2021 حصل المعهد المصرفي المصري على جائزة أفضل معهد تدريبي مالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من مجلة "كابيتال فاينانس انترناشونال" العالمية لتميز المعهد في الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتقديم خدماته، والتنوع في البرامج التدريبية التي يقدمها، وتقديم أحدث حلول التدريب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجالات التدريب المختلفة من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية والمصرفية العالمية، فضلا عن تكثيف أنشطته بالقارة السمراء بهدف دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي. كابيتال فاينانس انترناشونال هي مجلة مطبوعة ومصدر لتقارير الاعمال والاقتصاد والتمويل عبر الانترنت ويقع مقرها الرئيسي في لندن.

وحصل المعهد المصرفي المصري على جائزة "أفضل المؤسسات" خلال مؤتمر التعليم 2.0 المنعقد في دبي ٢٠٢٢ في إطار دوره البارز في مجال التدريب المالي والمصرفي .وكانت لجنة التقييم بالمؤتمر وضعت خمسة معايير في الاعتبار لاختيار الفائزين وهى سمعة المؤسسة، ومراعاة الابتكار في طرق التعلم والتدريب، والوضع المالي، والتنافسية، وقوة الإدارة وهي المعايير التي توافرت جميعها في المعهد المصرفي المصري الذي يعمل باستمرار على تقديم خدمات تدريبية مبتكرة تواكب أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي دعما لتطوير رأس المال البشري بالقطاع المصرفي في مصر وافريقيا

يأتي تطوير رأس المال البشري من أهم الأولويات التي يحملها المعهد على عاتقه، ودعما لهذا، يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسعياً لتوفير خدمات جديدة، أطلق المعهد في عام ٢٠١٥ مجموعة متنوعة من خدمات التقييم بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال لتوفير أحدث حلول التقييم بهدف التعيين، الترقية أو التطوير. هذا بالإضافة الى دور المعهد الرائد في تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات لنشر المعرفة وزيادة الوعي بأحدث المستجدات والتطورات العالمية في القطاع المصرفي.

يفخر المعهد المصرفي المصري بتوجهه نحو تكثيف أنشطته بالقارة السمراء بهدف دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي. فقد نجح المعهد، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في تقديم خدماته التدريبية في ٤4 دولة إفريقية، وقد وصل عدد المتدربين من الدول الإفريقية إلى أكثر من 4000 حتى الآن. كما يشرف المعهد بشراكاته مع مؤسسات بنكية افريقية رائدة بهدف تبادل الخبرات وتكثيف التعاون بين الدول الافريقية.

وفي إطار المسئولية المجتمعية للمعهد المصرفي المصري، فقد أهتم المعهد بتطوير مبادراته لنشر التثقيف المالي ودعم الأشخاص ذوي الهمم، وتم أطلاق مبادرة عشان بكرة في عام ٢٠١٢ تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف نشر التثقيف المالي وتحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي. وفي عام ٢٠٢٠ أطلق المعهد مبادرة "بصيرة" لمساندة الطلبة ذوي الاحتياجات البصرية على تذليل الصعاب التي تواجههم

أثناء الدراسة. وأخيراً أطلق المعهد مبادرة "إتاحة" عام ٢٠٢١ لتكون همزة الوصل بين الباحثين عن فرص عمل من الأشخاص ذوي الهمم والقطاع المصرفي سعياً إلى تعزيز التنوع في أماكن العمل داخل القطاع المصرفي.