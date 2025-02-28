شركة المطورون العرب القابضة-إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة- جذبت علامات تجارية كبرى لتشغيل أنشطة خدمية متعددة بمشروع "نيووم أكتوبر"؛ بهدف تقديم تجربة سكنية استثنائية من خلال توفير كافة المقومات لتعزيز رفاهية السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى تعظيم العائد للمستثمرين بالمشروع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة المطورون العرب القابضة خلال عام 2025، والهادفة إلى سرعة تطوير مشروعات الشركة القائمة عبر تسريع وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها للالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، وتقديم مجموعة من الخدمات والمرافق لتوفر للسكان بيئة آمنة ومليئة بالأنشطة الخدمية والترفيهية المتنوعة.

وتم الانتهاء من تنفيذ فرع لمدرسة جلوب الدولية بمشروع "نيووم أكتوبر"، لتكون واحدة من ثلاث مدارس دولية داخل المشروع، وذلك في ضوء رؤية "المطورون العرب القابضة" بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية في مصر؛ لإنشاء مدارس دولية لتقديم أحدث المناهج التعليمية للطلاب، بهدف إحداث طفرة في الخدمات التعليمية في مصر وإنشاء حياة مثالية للعملاء شاملة لكل الخدمات.

في هذا الصدد قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة :"نحرص على توفير جودة الحياة داخل مجتمعاتنا العمرانية عبر تخطيط المشروعات وفق أحدث التصميمات العصرية التي تضمن توافر كافة المرافق والخدمات للسكان مما يجعلها بيئة معيشية مثالية، وينعكس على تعزيز معدلات رضاء العملاء ومكانة الشركة بالسوق العقاري المصري".

أشار إلى جهود الإدارة في تنويع مصادر الدخل لشركة المطورون العرب القابضة، وتعظيم أصول محفظة أراضيها عبر طرح فرص استثمارية متنوعة بالشراكة مع شركات كبرى لتنفيذ مشروعات خدمية وتجارية متعددة تسهم في توفير احتياجات السكان، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد دورية متكررة للمساهمين بهوامش ربحية مرتفعة.

وقال الأستاذ سليمان سعيد، ممثل مدرسة جلوب ورئيس مدرسة جينيس الدولية ومدرسة كويست الدولية ومدرسة مافن الدولية: "دائمًا ما نلتزم بمتابعة نجاح طلابنا الأكاديمي وتعزيز نموهم الشخصي ورفاهيتهم، وتتمثل رسالتنا في تنمية الإبداع، وتشجيع التفكير العلمي، ومساعدة الطلاب على التطور ليصبحوا أفرادًا مجتمع موهوبين يتقبلون التنوع ويحترمون الثقافات المختلفة، كما نؤمن بأهمية توفير بيئة داعمة تمكّن كل طالب من الازدهار لتحقيق كامل إمكاناته."

ومن المقرر أن تستقبل مدرسة جلوب الدولية، الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بداية من العام الدراسي المقبل 2025/2026، وتدرس المنهج الأمريكي، وتضم المدرسة 70 فصلًا إضافة إلى معامل متخصصة للعلوم وتكنولوجيا المعلومات، وملاعب رياضية متنوعة تشمل (بادل، كرة قدم، كرة سلة، وملعب متعدد الاستخدامات)، إضافة إلى حمام سباحة نصف أوليمبي.

يأتي افتتاح مدرسة جلوب الدولية الدولية، استمرارًا لنجاح مشروع "نيووم أكتوبر"، الذي حقق مبيعات ضخمة منذ طرحه للحجز، بفضل موقعه المتميز في قلب مدينة 6 أكتوبر، ومباشرة على الدائري الأوسطي، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من ميدان جهينة، وأقل من 20 دقيقة من مطار سفنكس الجديد، ويضم المشروع ثلاث مدارس دولية، ومناطق تجارية، ونادي رياضي واجتماعي، ومستشفى، ومنطقة ترفيهية، تبلغ نسبة الإشغال في المشروع حوالي 930 وحدة بين الفيلات والشقق.

نبذة عن شركة المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 18 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.

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