الدوحة، قطر: يواصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مكافأة عملائه ويعلن عن المليونير الجديد في النسخة السابعة من سحب حساب مسك.

خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف، تم إعلان السيد علي عبدالله سلطاني الفائز بجائزة مليون ريال قطري.

ويحتفي حساب مسك بالعملاء ويقدّر عادات التوفير من خلال الجوائز النقدية الكبيرة حيث يمنح أربعة عملاء مليون ريال قطري لكل منهم هذا العام. كما يحصل أربعة عملاء على جائزة شهرية بقيمة 50,000 ريال قطري، بينما يحصل 15 عميل على 10,000 ريال قطري في السحب الأسبوعي لكل منهم. ويبلغ العدد الإجمالي للفائزين 832، يحصلون على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 14,200,000 ريال قطري، وهي أكبر مجموعة جوائز نقدية في قطر. ومنذ بدء سحوبات حساب مسك، حصل 605 عميلاً على جوائز أسبوعية، شهرية وكبرى، منذ انطلاق النسخة السابعة في نوفمبر 2023.

وتعليقاً على فوزه ، قال السيد علي عبدالله سلطاني: "أود أن أعرب عن امتناني لمصرف قطر الإسلامي على هذه الفرصة التي ستغيّر حياتي وتساعدني على تحقيق أحلامي. يقدم حساب مسك ميزات فريدة وفوائد هامة. كما أنه وسيلة فعّالة للادخار وتحقيق الأهداف. أنا فخور بأن أكون أحد عملاء المصرف منذ أكثر من 20 عاماً وأدعو الجميع لاغتنام الفرصة وفتح حساب ليتمكنوا من دخول السحب والاستفادة من مكافآته".

وتقدّم السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، بالتهاني للمليونير الجديد قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن المليونير الجديد لحساب مسك، السيد علي عبدالله سلطاني. يعكس حساب مسك التزامنا بدعم الإنجازات المالية لعملائنا، حيث يمنحهم فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة لتحفيزهم على تبني عادات الادخار الإيجابية. ونحن ملتزمون بمواصلة مكافأة عملائنا بجوائز ومزايا فريدة".

ويمكن لعملاء المصرف الحاليين والجدد فتح حساب مسك بسهولة من خلال تطبيق جوال المصرف، وسيحصلون على بطاقة خصم مجانية، إلى جانب فرصة التقدم للحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة لأولى مقابل رصيد حساب مسك الخاص بهم، كما سيحصلون على أرباح على مدخراتهم وستتاح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية كثيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.qib.com.qa/ar-miskaccount.

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