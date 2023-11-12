فازت لطيفة عبدالهادي المري بجائزة المليونير في النسخة السادسة من سحب حساب مسك، ليصل إجمالي الجوائز إلى 14,200,000 ريال قطري، أكبر مجموعة جوائز حتى الآن في قطر

الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن فوز لطيفة عبدالهادي المري بجائزة المليونير الجديد في النسخة السادسة لحساب مسك، ليكون آخر سحب لهذا العام.

وأجري السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. وتم سحب اسم الفائزة لطيفة عبدالهادي المري بشكل عشوائي.

وبالإعلان عن الجائزة الكبرى لهذا العام، يختتم المصرف النسخة السادسة من سحوبات حساب مسك، والتي تم خلالها منح أربعة فائزين مليون ريال قطري في السحب الربع سنوي. وحصل 15 فائزاً على 10,000ريال قطري في السحب الأسبوعي. وعلاوة على ذلك، حصل أربعة عملاء على جائزة شهرية بقيمة 50,000 ريال قطري. وقد بلغ العدد الإجمالي للفائزين 832، تلقوا جميعاً جوائز نقدية بقيمة كلية تساوي 14,200,000 ريال قطري مخصصة لهذه النسخة، وهي أكبر مجموعة جوائز منحت حتى الآن في قطر. ومنذ بدء سحوبات حساب مسك، حصل 3,494 عميلاً على فرصة للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية، بينما فاز 12 عميلاً بجائزة المليونير.

وباختتام النسخة السادسة من سحب حساب مسك، يواصل المصرف مكافأة عملائه في النسخة الجديدة مسك 7، بالجوائز الأكبر قيمة في قطر.

واستلم الجائزة الكبرى بالنيابة عن الفائزة لطيفة عبدالهادي المري، نجلها السيد صالح حمد المري وصرح قائلاً: "نود أن نعرب عن امتناننا العميق لمصرف قطر الإسلامي على منحنا هذه الفرصة لنكون أحد الفائزين بهذه الجائزة القيّمة. يسعدننا أن نكون عملاء المصرف، فحساب مسك فرصة رائعة لتوفير المال والفوز بجوائز نقدية في آنٍ واحد، لذا نشجع الجميع على فتح حساب مسك الذي يساعد على التوفير ويمنح فرصة دخول السحب".

ومن جانبه قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني للسيدة لطيفة عبدالهادي المري. يمثل سحب حساب مسك فرصة مميّزة للادخار، وهي متاحة لجميع المواطنين القطريين والمقيمين. سنظل في المصرف ملتزمين بتكريم عملائنا الأوفياء والتعبير عن امتناننا لهم لثقتهم بنا واعتمادهم علينا في تلبية احتياجاتهم المصرفية.

وأكد السيد د. أناند: "على مدى السنوات الست الماضية، أسهمت سحوبات حساب مسك باستمرار في تقديم الجوائز النقدية لعملائنا، ونحن نشجع الجميع على تبني عادات الادخار الإيجابية مع المصرف. خلال العام الماضي، شهد حساب مسك نمواً كبيراً، وحصل على إشادات كثيرة من عملائنا. ويظل التزامنا ثابتاً في الحفاظ على استمرار سحب حساب مسك وقيمته في السنوات المقبلة، وهو ما يضمن تقديم المكافآت والفرص المميزة لعملائنا الكرام، ونتطلع إلى مكافأة المزيد منهم في النسخة السابعة من السحب".

ويمكن لعملاء المصرف الحاليين والجدد فتح حساب مسك بسهولة من خلال تطبيق جوال المصرف، وسيحصلون على بطاقة خصم مجانية، إلى جانب فرصة التقدم للحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة لأولى مقابل رصيد حساب مسك الخاص بهم، كما سيحصلون على أرباح على مدخراتهم وستتاح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية كثيرة.

لمزيد من المعلومات حول حساب مسك، ترجى زيارة: www.qib.com.qa/ar-miskaccount

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