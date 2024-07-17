الدوحة، قطر: أطلق مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، خدمة رقمية محدّثة للعملاء الجدد، تقدم مفهوماً متطوراً للتجربة المصرفية السلسة، وهي خدمة فتح الحساب الرقمي بالكامل من خلال تطبيق جوال المصرف للعملاء الجدد. تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين في قطر الانضمام إلى المصرف بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفرع - وهو إنجاز جديد يعكس التزام المصرف بالتحول الرقمي والابتكار الذي يركز على العملاء.

ويمكن للعملاء فتح حساب مسك الذي يقدم جوائز نقدية قيّمة بشكل فوري، أو اختيار نوع آخر من الحسابات، مثل حساب التوفير، والحساب الجاري للمعاملات اليومية وتحويل الراتب.

ومن خلال الواجهة سهلة الاستخدام لتطبيق جوال المصرف، يمكن للعملاء تقديم المستندات المطلوبة وإدخال كلمة السر لمرة واحدة يتم إرسالها إلى رقم جوالهم، مما يسهّل عليهم إكمال العملية بسلاسة. وعند اكتمال التحقق من البيانات وهوية مقدم الطلب، يتلقى العملاء بطاقة خصم رقمية يمكن تفعيلها واستخدامها فوراً من خلال التطبيق، مع ميزة التوصيل السريع للبطاقة الفعلية.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية فتح حساباتهم المصرفية بالكامل وبكل سهولة من جوالاتهم الذكية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الورقية أو زيارة الفروع.

ويضمن المصرف أمن وخصوصية عملائه أثناء عملية فتح الحساب الرقمي باستخدام تقنيات متطورة وبروتوكولات تشفير قوية لحماية البيانات الشخصية من أي محاولات اختراق أو وصول غير مصرح. وتتميز تكنولوجيا التعريف الرقمية الخاصة بالمصرف بقدرتها على فحص المستندات والصور الشخصية بدقة عالية وفقاً لأعلى معايير الأمان، مما يضمن التحقق من الهوية بشكل موثوق. كما تساعد عمليات التحقق الفورية على اكتشاف أي نشاط احتيالي ومنعه، مما يسمح بإنشاء حسابات صحيحة. توفر هذه الإجراءات الأمنية المتكاملة للعملاء تجربة سلسة وآمنة، تمكّنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يعكس إطلاق النسخة الرقمية المحدّثة من خدمة فتح الحساب للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف التزامنا بتحسين وتسهيل وتبسيط تجربتهم. ومع تزايد وتغير متطلبات العملاء باستمرار، فإننا نعطي الأولوية لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز توقعاتهم".

وأضاف: "نحن نحظى بمكانة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما يضمن تقديم تجارب سلسة للعملاء الحاليين والجدد. ومن خلال تقديم خدمة استثنائية ومنتجات رقمية متطورة، تمكّن المصرف من إعادة تشكيل المشهد المصرفي، وضمان رضا العملاء بشكل غير مسبوق".

ولا يقتصر تطبيق جوال المصرف على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية فحسب، بل يعمل كمركز مالي شامل مصمم لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. ويوفر لهم تحكماً وراحة لا مثيل لهما، حيث يتيح لهم إدارة شؤونهم المالية، بدءاً من فتح حسابات جديدة إلى الحصول على التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان.

ويواصل المصرف التزامه بالارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تقديم عروض فريدة تشمل خدمة التداول مع المجموعة، وخطط التأمين التكافلي الفورية مع شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، ومراقبة الأثر الكربوني من خلال ميزة تتبع انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى برنامج أبشرللمكافآت.

وبالنسبة للعملاء الجدد الراغبين في فتح حساب بالمصرف، أصبح الأمر في غاية السهولة من خلال تطبيق جوال المصرف المتوفر عبر متاجر تطبيقات "آب ستور" من آبل و"غوغل بلاي"، وهواوي “آب غاليري".

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