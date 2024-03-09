الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة الدفع الفوري "فوراً – FAWRAN" من خلال تطبيق جوال المصرف، وهي خدمة مبتكرة أطلقها مصرف قطر المركزي لتسهيل التحويلات الفورية على مستوى الدولة.

تهدف خدمة فوراً إلى تسهيل تجربة الدفع والتحويل لعملائه الجدد والحاليين وتعتمد على معرفات بديلة لتفاصيل الحساب تمكّن العميل من إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري دون الحاجة إلى إدخال بيانات المستفيد المصرفية مما يجعل العملية سريعة وسهلة. وتتيح خدمة "فوراً" إتمام التحويلات المصرفية بشكل فوري وهي وسيلة سريعة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي إطار جهود المصرف لتعزيز طرق الدفع والتحويل، وتماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، يمكن للعملاء إجراء تحويلات مالية محلية من خلال خدمة "فوراً" دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل الحساب المصرفي للمستفيد. وللاستفادة من خدمة فوراً المبتكرة، يتعين على العملاء ببساطة التسجيل عن طريق إنشاء اسم فريد لكل حساب من حساباتهم المصرفية.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل وإنشاء اسم الحساب، يمكن للعملاء بسهولة تحويل الأموال إلى أي شخص مسجل أيضاً في خدمة "فوراً" وقام بتزويده باسم الحساب الفريد الخاص به. تسمح هذه العملية السهلة ببدء التحويلات ببساطة عن طريق إدخال اسم حساب المستفيد، إلى جانب الغرض والمبلغ، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل إضافي للمستفيد أو توفير رقم IBAN وتفاصيل الحساب المصرفي.

يوفر هذا النظام الأمن والحماية والسرعة أثناء عملية التحويل، حيث يتم إضافة الرصيد إلى حساب المستفيد خلال ثواني. وتتيح الخدمة للمستخدم تحويل ما يصل إلى 50,000 ريال قطري لكل معاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر خدمة "فوراً" للعملاء خيارات التحكم في ربط اسم الحساب بحساباتهم المرغوبة، وتتبع معاملاتهم من خلال سجل المعاملات الخاص بهم.

ويعكس إطلاق خدمة فوراً التزام مصرف قطر المركزي لتطوير البينة التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال نظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال ضمن المبادرات الرائدة والمبتكرة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر.

وتعليقاً على إطلاق خدمة فوراً، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "تمثل خدمة فوراً نهجاً جديداً للتحويلات المالية المحلية الفورية في قطر. لقد وفرنا عملية تحويل سلسة وسريعة ومريحة وآمنة من خلال إنشاء اسم حساب كمعرّف بديل للحساب المصرفي، وهو ما يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل فوري داخل قطر، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي. وتؤكد هذه الخدمة المبتكرة على التزامنا بتوفير حلول مالية فعالة وسهلة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة".

يمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي"، و"هواوي آب غاليري". كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب للمرة الأولى، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

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