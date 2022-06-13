أطلق المصرف خدمات جديدة على تطبيق المصرف للشركات ليوفر تجربة مصرفية آمنة وسريعة لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يتيح التحديث الجديد إجراء المزيد من المعاملات المصرفية في وقت أقل

الدوحة، قطر : كشف مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن تصميم جديد لتطبيق المصرف للشركات، وميزات جديدة مصممة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبفضل التصميم والواجهة الجديدين، أصبح تطبيق المصرف للشركات جديداً كلياً، مما يجعل الخدمات المصرفية أكثر راحة وأماناً لجميع العملاء. ويتيح التطبيق دخول آمن ومحدد الصلاحيات والتحقق والموافقة على تنفيذ العمليات بحسب وظيفة كل مستخدم بناءً على المسؤوليات المحددة من المخولين بالتوقيع.

ومن خلال التطبيق يعرض المصرف بشكل سهل خدمات ومنتجات الشركات بالإضافة إلى الاختصارات الذكية وذلك من أجل تسهيل تجربة العميل الرقمية وتقديم تجربة مصرفية أفضل.

ويمكن للعملاء الحاليين من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إجراء تحويلات مالية من خلال تطبيق المصرف للشركات في أي وقت ومن أي مكان في العالم. كما يمكنهم الاطلاع على تفاصيل معاملات حساباتهم والأرصدة وملخص الحسابات والودائع وتمويل الشركات.

كما يتيح التحديث للعملاء طلب دفتر شيكات، بطاقة ائتمان، كشف حساب إلكتروني ونسخة من السويفت من خلال تطبيق المصرف للشركات. يمكن للعملاء أيضاً فتح حساب وديعة ثابتة للشركة أو إجراء معاملات فردية أو متعددة على نطاق محلي أو دولي، بالإضافة إلى البحث عن المعاملات الفردية أو المتعددة وعرضها. كما سيقوم المصرف بإطلاق تحديث جديد قريباً لإضافة المزيد من الخدمات المتوفرة على منصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت الى تطبيق المصرف للشركات.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق الجديد كلياً، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: "يسعدنا أن نقدم الجيل الجديد من تطبيق المصرف للشركات، بواجهة سهلة الاستخدام وعرض متطور للخدمات. ويأتي إطلاق الإصدار الجديد كجزء من جهودنا لتقديم أحدث الحلول المصرفية الرقمية، من أجل تجربة سلسة للعملاء. وتم تصميم التحديثات الجديدة بهدف تبسيط طريقة التعامل المصرفي التي يتبعها عملاؤنا، وتحسين التجربة المصرفية الشاملة للشركات".

وأضاف السيد طارق: "نظراً إلى أن العديد من العملاء والشركات يجدون راحة أكبر في التعامل المصرفي عبر الجوال، فإننا نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأدخل المصرف التحسينات على تطبيقه للشركات ليحظى المستخدمين بتجربة مصرفية أفضل، وليقدم المزيد من الخدمات المصرفية السريعة والسهلة والآمنة".

وكان المصرف أول بنك إسلامي في قطر يطلق تطبيقاً مصرفياً مخصصاً للشركات فقط وذلك في عام 2020، وهو ما أتاح لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التحكم الكامل في حساباتهم، وإدارة احتياجاتهم المصرفية عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أيٍّ من فروع المصرف.

يتوفر تطبيق المصرف للشركات لأجهزة أندرويد وآبل، وهو مخصص للعملاء المسجلين في الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. وللاستفادة من الخدمات عبر تطبيق الجوال، يمكن للعملاء تحميل التطبيق واستخدام بيانات الدخول نفسها الخاصة بالخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتسجيل الدخول.

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