الدوحة، قطر: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزتي أفضل بنك إسلامي في قطر وأفضل بنك رقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر ضمن جوائز يوروموني للتميّز لعام 2025، في تأكيد جديد على ريادته في السوق، وحرصه الدائم على تقديم حلول مالية ورقمية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويعكس هذا التكريم من يوروموني، إحدى أهم المجلات المالية العالمية ، الأداء الاستثنائي للمصرف، ومكانته القوية في السوق، وتركيزه الاستراتيجي على التحول الرقمي في إطار مبادئ الصيرفة الإسلامية.

وقد واصل المصرف ترسيخ مكانته باستثماره في التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أدائه المالي القوي، مما عزز مكانته كرائد في السوق. فخلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، أعلن المصرف عن صافي ربح قدره 985 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول المصرف 212 مليار ريال قطري، بينما حافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 16.6%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.76%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 91.4% مما يعكس موقف السيولة القوي لدى المصرف.

وتأتي جائزة "أفضل بنك رقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تأكيداً على نهج المصرف المرتكز على العملاء وحرصه المستمر على دعم وتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر؛ حيث نجح في تسهيل العمليات المصرفية من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية لتلبية احتياجات هذا القطاع، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل: خدمة فتح الحسابات الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، وتطبيق جوال المصرف للشركات، وبطاقات الائتمان المشتركة بالتعاون مع "أوريدو"؛ بالإضافة إلى مجموعة شاملة من خدمات الدفع، من بينها أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكترونية، وتطبيق SoftPOS، مما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدارة شؤونها المالية بكفاءة، وتعزيز سيولتها النقدية، وتحقيق النمو المستدام.

وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسرّنا الحصول على هذه الجوائز من يوروموني، والتي تعكس التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة قطر. وتؤكد هذه الجوائز مجدداً على ريادة المصرف في مجال الصيرفة الإسلامية، كما تبرز نجاح استراتيجيتنا في التحول الرقمي؛ حيث نؤمن بأن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات رقمية مصممة خصيصاً لهم هو ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي للدولة."

تُعتبر جوائز التميز التي تقدمها مجلة يوروموني من أوائل الجوائز في مجال المطبوعات المالية، وما تزال حتى اليوم واحدة أهم وأبرز الجوائز في القطاع المصرفي العالمي. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات عالمية المستوى لعملائها، وتُثبت قدرتها على التكيف بنجاح مع التغيرات المستمرة في الأسواق.

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