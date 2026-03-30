مسقط، سلطنة عُمان: أعلن المشغل الوطني للسفر – Visit Oman – عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية في مجال المؤتمرات والمعارض (MICE) مع ثلاثة من أبرز منظمي المعارض، تعزيزاً لدوره في تأمين تجربة سفر سلسة للمشاركين والزوار القادمين إلى سلطنة عُمان على مدار العام 2026.

وقد تم إبرام الاتفاقيات مع:

-شركة كونيكت للمعارض، إحدى شركات مجموعة عُمان لتنظيم المعارض

-الدار العربية للبحوث

-شركة النمر الدولية لتنظيم وإدارة المعارض

وتُعزز هذه الشراكات مكانة المشغل الوطني للسفر كـالشريك الرسمي لتجربة السفر لسلسلة من المعارض والمؤتمرات المهمّة التي ستقام في سلطنة عُمان، مع دعم البنية الرقمية التي تُعزّز نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في عُمان.

وسيقوم المشغل الوطني للسفر بتفعيل نظام متكامل لتجربة السفر صُمم لتبسيط رحلة المسافر بالكامل، ويشمل ذلك:

-منصة حجز مخصصة لكل معرض

-باقات سفر مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشاركين

-خدمات تسهيل الحصول على التأشيرات

-خدمات إضافية داعمة للسفر

وذلك لتقديم تجربة حجز شاملة تشمل الرحلات الجوية والإقامة والنقل والأنشطة السياحية.

مع جدولة 13 معرضاً بين فبراير وديسمبر 2026، بما في ذلك منتدى IORA للأحياء المائية وصيد الأسماك، ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES) وأسبوع عُمان للاستدامة، وأسبوع عُمان للتصميم والبناء، ومعرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، من شأن هذه الشراكات أن تؤدي دورًا محوريًا في تمكين الشركات المنظمة من الإسهام في بناء مركز إقليمي للسفر التجاري واستضافة الفعاليات الكبرى في سلطنة عُمان.

توفر منصة البحث والحجز الرقمية لـ “Visit Oman” ربطاً مباشراً بين الشركاء التجاريين والمسافرين مع قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 200 مزود خدمات سياحية محلي وأنشطة سياحية (80% منها شركات صغيرة ومتوسطة)، بالإضافة إلى أكثر من 80 شركة طيران دولية وأكثر من 100 خيار للإقامة. وتمكّن هذه الشبكة الموسعة الزوار من الوصول إلى خيارات سفر أصيلة ومتنوعة وسلسة من خلال نظام رقمي متكامل.

وبخصوص أهمية هذه الشراكات، صرح حمد القمشوعي، مدير عام المنتجات السياحية في المشغل الوطني للسفر:

"تؤكد هذه الشراكات التزامنا بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ومن خلال تقديم تجربة سفر متكاملة عبر منصتنا الرقمية، نضمن أن تكون رحلة كل مسافر – من التخطيط إلى الوصول والاستكشاف – فعالة وسلسة ولا تُنسى، مع تمكين مقدمي الخدمات السياحية المحليين عبر التوزيع الرقمي."

عن المشغل الوطني للسفر

تأسس المشغل الوطني للسفر في عام 2021م كإحدى الشركات التابعة لمجموعة عُمران، وهي أول منصة للحجز الإلكتروني في سلطنة عُمان والمُعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي، لتلبي الاحتياجات المحلية والدولية لقطاع السفر.

من خلال الشراكات الاستراتيجية، تربط منصة المشغل الوطني للسفر خدمات السفر والسياحة المقدمة من الشركات المحلية للسياحة والمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة الموثوقة بشركاء من الأسواق المستهدفة على النطاق الدولي. حيث تشمل الخدمات رحلات الطيران والإقامة والنقل ووكلاء الرحلات والجولات والأنشطة وغيرها من الخدمات ذات صلة، والتي قد تم تقييمها وفقًا لمعايير صارمة لضمان الجودة.

يوفر المشغل الوطني للسفر ثروة من المحتوى، ليلهم الزوار باستكشاف إمكانيات سلطنة عُمان السياحية التي لا حدود لها. وتمكن المشغل من خلال خدمات السفر المتنوعة والفريدة من نوعها بتوفير الحجوزات المباشرة والتأكيدات الفورية، مما يسهل لوكلاء السفر الدوليين العثور على الجولات والأنشطة المناسبة للسياح من فئات مختلفة وللشركات المحلية لترويج خدماتهم في الأسواق المستهدفة على نطاق عالمي.

يتعهد المشغل الوطني للسفر بالالتزام باستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 من خلال تعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية رائدة عبر الأسواق المستهدفة بدعم من وزارة التراث والسياحة بهدف إبراز الجمال الطبيعي والتراث العريق والغني الذي تتميز به سلطنة عُمان. وسيواصل المشغل الوطني للسفر تسهيل عمليات الحجز ورقمنتها في الوقت ذاته.

