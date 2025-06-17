دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسهيل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح شركة كلداري إخوان، مجموعة الأعمال الإماراتية المتنوعة، في خطوة متقدمة ضمن مسيرة الشركة الطموحة على طريق الاستدامة.

وتُعدّ "كلداري إخوان" إحدى أقدم وأوسع مجموعات الأعمال في دولة الإمارات، إذ تنشط في مجالات الإعلام والمعدات الثقيلة والأغذية والمشروبات والسيارات والهندسة والمشاريع وإدارة المرافق والرياضة والسفر والضيافة والعقارات، وغيرها من القطاعات. وتعمل الشركة على تسريع تنفيذ استراتيجية استدامة متقدمة من خلال مؤشرات أداء رئيسية واضحة وأهداف طموحة تشمل مختلف الأطراف المعنية.

ويأتي ترتيب هذا التمويل في إطار علاقة الإقراض الثنائية بين المشرق والشركة، ويُعد من أكبر التسهيلات الثنائية المرتبطة بالاستدامة التي تحصل عليها مجموعة أعمال محلية حتى اليوم. وقد تمّ ربط شروط التسعير في هذا التسهيل بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية محورية تركز على كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، وبناء القدرات الداخلية وتعزيز التوافق المؤسسي مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما يستند هذا التسهيل إلى القرض الأخضر الأولي الذي حصلت عليه الشركة من المشرق في عام 2023 لدعم تنفيذ تعديلات فنية لرفع كفاءة الطاقة في الفندق المميز التابع لها في سريلانكا.

وفي هذا السياق، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "تُبرز هذه الصفقة مع شركة كلداري إخوان، وهي الاسم المرتبط بالنمو الصناعي والتجاري في دولة الإمارات، كيفية دمج معايير الاستدامة ضمن هيكل التمويل الأساسي. وباعتبارنا شركاء استراتيجيين على المدى الطويل، نفخر بدعم طموحات الشركة في مجال الاستدامة، كما نعتزّ بدورنا التحفيزي في قيادة التحول نحو أسواق رأسمالية أكثر مسؤولية. ويُمثل التمويل المرتبط بالاستدامة مستقبل الإقراض المؤسسي، ونحن ملتزمون بتمكين عملائنا من الريادة في هذا المجال".

من جانبه، قال فيصل الشمري، رئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المشرق: "تعكس هذه الصفقة بوضوح إمكانية تطبيق التمويل المرتبط بالاستدامة في شركات متعددة القطاعات، ليس فقط بهدف تحقيق نتائج بيئية، بل لتمكين الأفراد والمجتمعات. وبصفتها من أبرز التسهيلات الثنائية التي يقدّمها المشرق، تعبّر هذه الصفقة عن التحوّل المتسارع في المنطقة نحو مواءمة التمويل مع أهداف الاستدامة بشكل يُعزز التاثير المباشر في حياة الناس. ويُعد تسهيل هذا التمويل المرتبط بالاستدامة لشركة كلداري إخوان استمراراً لالتزام المشرق بمساعدة عملائه على تحقيق نتائج ملموسة تدعم أولويات دولة الإمارات وطموحات الاستدامة العالمية. ومن خلال تضمين عناصر إنسانية في أدواتنا التمويلية - مثل مؤشرات الأداء الشاملة، والحوكمة الشفافة، والتفاعل المؤثر مع الأطراف المعنية، نضمن أن الاستدامة لا تقتصر على الأرقام، بل ترتبط بتحقيق أثر فعلي على الأفراد والأسر والمجتمعات".

ومن جانبه، قال محمد عبد اللطيف إبراهيم كلداري، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة في كلداري إخوان: "يمثل تسهيل هذا التمويل المرتبط بالاستدامة محطة مفصلية على مسار جهودنا المتواصلة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أعمالنا. ومع استمرارنا في رحلة النموّ والتوسع، تُعدّ مواءمة استراتيجيتنا المالية مع أهداف الاستدامة الواضحة أولوية أساسية لدينا، وتعكس القيم المؤسسية التي نتمسك بها. كما تؤكد شراكتنا مع المشرق التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة لأعمالنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها، بالتوازي مع دعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو الشامل والمسؤول".

وبدوره، أضاف آر. ڤي. رامانان، المدير المالي للمجموعة في كلداري إخوان: "تمثل هذه الصفقة علامة فارقة مهمة على طريق مواءمة استراتيجيتنا التمويلية مع طموحاتنا البيئية. فهي ليست مجرد اتفاقية تمويل، بل امتدادًا حقيقيًا لالتزامنا بتحقيق النموّ المسؤول من خلال دمج الاستدامة في جوهر آليات تمويل التوسع عبر القطاعات والأسواق".

وجدير بالذكر أن هذا التسهيل يأتي منسجمًا مع الاستراتيجية الشاملة للمشرق في مجال التمويل المستدام، ويُسهم في تحقيق هدفه المتمثل في تمويل مشاريع مستدامة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وقد لعب المشرق دوراً محورياً في عدد من أبرز صفقات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة، بما في ذلك تسهيل أكبر قرض مرتبط بالاستدامة في الشرق الأوسط. كما يندرج هذا التمويل في إطار مبادرة Climb2Change، المنصة العالمية الهادفة إلى توحيد جهود المشرق في مجال التمويل المستدام والخدمات المصرفية المسؤولة والتأثير الاجتماعي، مما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في الاستدامة على مستوى المنطقة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّ اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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نبذة عن شركة كلداري إخوان

منذ أكثر من 60 عامًا، شركة كلداري إخوان هي رائدة في النمو. فنحن نجمع بين طموح الشريك القوي والروح الملهمة للشركة العائلية، حيث تزدهر الشركة في مختلف القطاعات - من وسائل الإعلام إلى المعدات الثقيلة، والأغذية والمشروبات، والمحركات، والهندسة، والمشاريع، ، والرياضة، والسفر والضيافة، والعقارات، وغيرها من المشاريع. ولهذا السبب فإن أهم العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك باسكن روبنز، وكوماتسو، ومازدا، ودنكن، وكاواساكي، وجيه سي بي، وكيوتشون، وتريومف، وسيتراك، وغيرها، تثق بنا في نموها.

يعمل فريقنا المكون من أكثر من 6000 رائد في عشر دول لدفع النمو للعلامات التجارية المرخصة والمملوكة، بما في ذلك خليج تايمز، وهلا شاورما، وشابستان، وكلداري إنيرجي سوليوشنز. معًا، نخلق عالمًا من الإبداع والابتكار اللامحدود، لرفع مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

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