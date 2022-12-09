دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة على مستوى المنطقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيعه اتفاقية رعاية إقليمية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ليكون البنك بموجبها الراعي المصرفي الإقليمي للمنتخب الأرجنتيني الوطني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط ومصر.

تستمر الاتفاقية حتى نهاية عام 2023، حيث سيصبح المشرق خلالها الراعي المصرفي الإقليمي الأول والحصري للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع إقامة أهم بطولة دولية لكرة القدم، وهي كأس العالم FIFA قطر 2022 في المنطقة.

يذكر أنه منذ أن بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نشاطه في منطقة الشرق الأوسط، أصبح بإمكان عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة الاستمتاع بلحظات لا تقدر بثمن مع كبار أبطال كرة القدم الأرجنتينيين. وبموجب اتفاقية الرعاية هذه، سيصبح المشرق سفير المنتخب الأرجنتيني في منطقة الشرق الأوسط ومصر، كما سيتم إطلاق حملات رسمية مشتركة يشارك فيها نجوم المنتخب الأرجنتيني، فضلاً عن مشاركة لاعبي الفريق في الحملات الترويجية للبنك.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني مكانة رفيعة في قلوب مشجعي كرة القدم في المنطقة، وتسهم اتفاقية الرعاية الجديدة في إرساء أسس الشراكة بين مؤسستين رائدتين للتعاون معاً للإحتفاء بهذه الرياضة العالمية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال كلاوديو فابيان تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "نحن سعداء للغاية بأن يصبح المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، أول راع إقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خلال هذه الفترة الحيوية بالنسبة لكرة القدم العالمية. ولا شك بأن التعاون مع بنك مرموق كالمشرق يعد إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، إذ أنه يتيح لنا تعزيز التوسع الدولي لاتحادنا وفتح فرص وآفاق جديدة أمامه. وسوف تساعد هذه الاتفاقية الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في تعزيز مكانته العالمية الرائدة في عالم كرة القدم. ونحن نرحب بالمشرق كأول بنك داعم لنا في منطقة الشرق الأوسط ومصر".

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "تتيح لنا هذه الشراكة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، خلال انعقاد منافسات كأس العالم قطر 2022، الفرصة للارتباط باللعبة الأكثر شعبية ومتابعة في العالم من قبل الرجال والنساء على حد سواء، لا سيما مع إقامة هذا الحدث الكروي الكبير في منطقتنا العربية لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة. وبالنسبة لنا، فإن أهمية هذا التعاون تتجاوز كأس العالم، إذ أن هدفنا الأسمى هو الإسهام في دعم الرياضة في جميع أنحاء المنطقة، وكرة القدم هي إحدى أهم هذه الرياضات التي يتابعها الملايين في منطقتنا، فهي تجمع الجماهير تحت مظلتها وتلهمهم على اختلاف أجيالهم وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية، ولعل كرة القدم هي اللعبة الوحيدة التي تتمتع بهذه القوة الفريدة. واليوم، من خلال شراكتنا مع أحد أكثر المنتخبات نجاحاً وأهمية في تاريخ كرة القدم، فإننا نسعى للتواصل مع أكبر عدد من عملائنا الحاليين والمحتملين بطريقة مفعمة بالشغف والحماس والحرص على استكشاف آفاق جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية عبر إطلاق حملات ملهمة تشجعهم على تحدي اليوم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم".

وأضاف لياندرو بيترسن، رئيس التسويق التجاري في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "تمثل هذه الرعاية الإقليمية مع المشرق انعكاساً مباشراً لجهود الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في التوسع العالمي لعلامته التجارية إلى أسواق جديدة مثل الصين والشرق الأوسط ومصر. ونحن سعداء جداً بانضمام المشرق كراعٍ لنا خلال فترة انعقاد فعاليات كأس العالم وحتى نهاية عام 2023. وسوف نقوم في إطار هذه الشراكة بالتعاون معاً لتطوير حملات تجارية وتسويقية مشتركة تعزز من قوة العلامة التجارية لكلا الطرفين في أسواق الشرق الأوسط ومصر. وتتيح لنا هذه الاتفاقية مع المشرق دخول سوق جديد وهام مع علامة تجارية رائدة".

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّ اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّ اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

معنا، نتحدى اليوم ونكتشف آفاقً جديدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.Mashreq.com/RiseEveryDay

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com