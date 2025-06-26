دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مكتب تمثيلي له في تركيا، في خطوة تعزز التزامه القوي بدعم المؤسسات المالية والشركات التركية.

وبما أنه من أكبر وأنشط البنوك المراسلة العاملة في تركيا، فقد لعب المشرق دوراً رئيسياً في توجيه قدرة تحمل المخاطر وتدفقات رأس المال إلى العديد من البنوك والشركات التركية. كما شارك المشرق كمدير رائد للاكتتاب في صفقات سندات مهمة للمقترضين الأتراك، بما في ذلك إصدارات رأس مال لبنوك تركية بارزة. وتُعزز هذه الجهود مكانة المشرق كشريك مالي استراتيجي، ما يُسهّل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، ويُعزز التواصل المالي بين تركيا وشركائها العالميين.

ويأتي افتتاح مكتب تركيا في أعقاب فترة من التعاون المتسارع بين المشرق ومؤسسات وشركات تركية رائدة في العديد من المجالات كالقروض المشتركة، والتمويل التجاري، والمدفوعات، وخدمات الخزانة، وأسواق رأس المال. كما يتماشى هذا التوسع مع استراتيجية البنك للنمو الإقليمي، فضلاً عن أنه يعزز حضوره العالمي المتنامي.

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يعكس توسعنا في تركيا التزام المشرق المستمر ببناء شبكة مصرفية عالمية تربط بين أهم الممرات الاقتصادية. ويوفر موقع تركيا الاستراتيجي، واقتصادها الحيوي، وعلاقاتها التجارية والاستثمارية القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً واعدة للتعاون. كما يعزز هذا الإنجاز الاستراتيجي قدرتنا على دعم عملائنا في تركيا والمنطقة ككل بحلول مالية عالمية المستوى، مع تعزيز رؤيتنا لتحقيق نمو مستدام ومتنوع."

هذا وتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا شريكين اقتصاديين رئيسيين، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2023 بين البلدين، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة غير النفطية بشكل كبير، بهدف الوصول إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. كما تُصنّف تركيا من بين أكبر ثلاثة مراكز تصنيع في أوروبا، وهي تلعب دوراً مهماً للغاية في سلاسل التوريد الإقليمية.

وأضاف جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "يعزز افتتاح مكتب تمثيلي لنا في تركيا التزامنا بدعم مجموعة واسعة من عملائنا في أحد أكثر أسواق المنطقة حيوية وأهمية استراتيجية. ويتيح لنا هذا الحضور الميداني تقديم حلول أكثر استجابة ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا في مجالات التمويل التجاري، وأسواق رأس المال، وخدمات الخزينة. ونظراً للبنية التحتية الرقمية الرائدة للمشرق وخبرته العالمية المميزة، فإننا نتمتع بمكانة مرموقة تُمكّننا من تسهيل التجارة عبر الحدود، وتعزيز الوصول إلى رأس المال، والمساهمة بشكل فعّال في المنظومة المالية في تركيا."

إلى ذلك، يشكل المكتب التمثيلي في تركيا علامة فارقة أخرى في رحلة المشرق الدولية، حيث أنه يوسع نطاق الحضور التشغيلي للبنك إلى 15 دولة حول العالم.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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