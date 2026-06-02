دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة القروض السكنية للعقارات قيد الإنشاء، في خطوة استراتيجية توسّع من نطاق عروضه في مجال التمويل العقاري في الدولة، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على حلول تمويل العقارات قيد الإنشاء.

يوفر البنك من خلال خدمة القروض السكنية الجديدة للعقارات قيد الإنشاء للمقيمين في دولة الإمارات، خياراً تمويلياً موثوقاً ومنظماً يُكمل حلول القروض السكنية الحالية التي يقدّمها المشرق للعقارات الجاهزة، بما يعزز مكانته كشريك متكامل في مجال التمويل العقاري.

وتقدم الخدمة إعفاءً من رسوم الموافقة المبدئية، إلى جانب فترات وخطط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، بما يلبي احتياجات مختلف العملاء، بما يتيح للمقيمين تحسين السيولة وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل في المراحل المبكرة من رحلة شراء العقار.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، ودعماً لنمو سوق العقارات قيد الإنشاء، الذي يُعد أحد أبرز محركات النشاط العقاري في الإمارة. فقد استحوذت العقارات قيد الإنشاء على ما يقارب 70% من إجمالي قيمة المعاملات خلال عام 2025، لتصبح بذلك محور النشاط العقاري في السوق، رغم محدودية خيارات التمويل المتاحة لهذا النوع من العقارات حتى الآن.

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق:" "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، بالتزامن مع التطور المتسارع في تطلعات العملاء وطرق تفاعلهم مع الخدمات المالية. ولذلك نحرص في المشرق على تعزيز تفاعلنا مع العملاء، ومواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة وسلسة تتمحور حول احتياجاتهم، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية بثقة. ويأتي إطلاق خدمة القروض السكنية للعقارات قيد الإنشاء تأكيداً على التزامنا بدعم نمو القطاع العقاري والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات."

ومن جانبه صرح سرينيفاسان بادمانابان، رئيس الرهن العقاري في المشرق: "شهد القطاع العقاري في دبي تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت العقارات قيد الإنشاء تستحوذ على الحصة الأكبر من المعاملات العقارية. ويعكس إطلاق خدمة تمويل العقارات قيد الإنشاء التزامنا في المشرق بمواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، إلى جانب دعم تطور المنظومة العقارية في دولة الإمارات. ومن خلال هذا التوسع في حلولنا التمويلية، نمنح عملاءنا المقيمين فرصة أكبر للاستثمار في الدولة واتخاذ خطوة مهمة نحو امتلاك منزل أحلامهم."

كما تتيح الخدمة الجديدة من المشرق تمويل عقارات قيد الإنشاء ضمن مشاريع مختارة لعدد من أبرز شركات التطوير العقاري، على أن تكون المشاريع قد وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، مع موعد تسليم متوقع خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً. وللتأهل للحصول على التمويل، يجب أن تكون نسبة إنجاز المشروع قد بلغت 35% كحد أدنى، مع سداد ما لا يقل عن 50% من قيمة المعاملة.

ويمكن للعملاء المهتمين التقدّم للاستفادة من الخدمة من خلال الصفحة المخصصة للقروض السكنية للعقارات قيد الإنشاء على الموقع الإلكتروني للمشرق (https://www.mashreq.com/offplan)، حيث يوفّر البنك دعماً متكاملاً للعملاء في مختلف المراحل، بدءاً من التقييم الأولي وحتى استكمال إجراءات التمويل، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وسياسات البنك.

