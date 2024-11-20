دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة في قطر بالشراكة مع لاندمارك ريتيل، مجموعة الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط، لتكون الأولى على مستوى شركات القطاع الخاص التي توقع قرضاً ثنائياً مرتبطاً بالاستدامة في قطر.

ستسهم الشراكة مع المشرق في تعزيز أهداف الاستدامة لشركة لاندمارك ريتيل، ما يشكل شهادة ملموسة على مكانة المشرق الرائدة في مجال تحفيز التمويل المستدام والاستشارات المتعلقة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تساهم هذه الشراكة في ترسيخ التزام البنك بتقديم تسهيلات تمويلية مستدامة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالتمويل قيام لاندمارك ريتيل بتعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى اعتماد حلول إدارة الطاقة المتطورة لرفع الكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، واختيار الموارد بنهج مسؤول وتقليل النفايات وإعادة التدوير عبر عمليات لاند مارك ريتيل الشاملة. وتستهدف مجموعة التجزئة تعزيز جهود اختيار الموارد بنهج مسؤول من خلال زيادة استخدام القطن المستدام في منتجاتها في إطار مبادرة "قطن أفضل".

وبهذه المناسبة، قال طارق النحاس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "تشكل شراكتنا مع لاندمارك ريتيل خطوة مهمة تعزز مضينا قدماً نحو الوفاء بالتزامنا بالاستدامة وتدعم إسهاماتنا في منظومة التمويل المستدام في الشرق الأوسط. ويعكس هذا التعاون ريادة المشرق في حفز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما في قطر. ومن واقع عملنا في مجال الخدمات المصرفية، فإننا ندرك أن تأثيرنا الرئيسي يكمن في توجيه تدفقات رأس المال بنهج مسؤول، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للعملاء. كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بقيادة التغيير الهادف والمؤثر في مشهد التمويل المستدام".

وقال سلمان جولزار، الرئيس الإقليمي لمشرق قطر: "تُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز مشهد التمويل المستدام تماشياً مع رؤية قطر، ومن شأنها أن ترسخ التزام المشرق ودوره الرائد في تحفيز التمويلات المستدامة في الشرق الأوسط كما تعكس أهمية مبادرة Climb2Change التي أطلقها البنك والجهود التعاونية المبذولة. وبصفتنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة، تقع على عاتقنا مسؤولية مهمة لمساعدة عملائنا في رحلة الاستدامة من خلال تسهيل حلول التمويل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وتؤكد شراكتنا مع لاندمارك ريتيل على التزامنا المستمر بتقديم خدمات مصرفية مسؤولة والحفاظ على أداء قوي عبر مختلف مؤشرات ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبالتالي تعزيز الريادة البيئية وجهود إحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

بدوره، قال راجيش جارج، المدير المالي لمجموعة لاندمارك ريتيل: "نلتزم التزاماً راسخاً بممارسة أعمالنا وأنشطتنا بنهج مسؤول من خلال قيادة التحولات الإيجابية للحد من التأثير البيئي لعملياتنا. ومن خلال شراكتنا مع المشرق، نسعى إلى دمج مبادرات أكثر تطوراً لتعزيز نموذج الاقتصاد الدائري في عملياتنا من خلال اعتماد الطاقة المتجددة، ودعم ممارسات الاقتصاد الدائري، واختيار الموارد بنهج مسؤول، مما سيشكل محطة بارزة جديدة في رحلتنا، ستدفع مسيرة تقدم قطر نحو تحقيق تطلعاتها الطموحة في مجال الاستدامة".

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب اتفاقية المشرق الأخيرة لقيادة أول تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي لصالح مجموعة جيمس للتعليم، وهو أكبر تمويل مرتبط بالاستدامة في المنطقة حتى يوليو 2024.

في إطار جهود المشرق المستمرة لتسهيل التمويلات المرتبطة بالاستدامة، ينضوي هذا التمويل مع لاند مارك ريتيل تحت مظلة مبادرةClimb2Change ، المبادرة العالمية الشاملة التي أطلقها البنك لتوحيد مختلف جهود المشرق واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات التمويل المستدام وتطلعات البنك لتسريع التأثير البيئي والاجتماعي. يشار إلى أن Climb2Change هي مبادرة فريدة تعتبر المظلة الشاملة لأداء المشرق القوي في مجال التمويل المرتبط بالاستدامة، والمنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، ومبادرات التأثير الاجتماعي، وتعزز ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية ما يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق العلامة التجارية المصرفية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير Banking 500 rankings لعام 2024 من قبل شركة. Brand Finance

نبذة عن مجموعة لاندمارك

تأسست مجموعة لاندمارك في عام 1973 في البحرين، ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأنجح التكتلات في مجال البيع بالتجزئة والضيافة على مستوى متعدد القنوات، حيث تتواجد في 17 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. تتخذ المجموعة من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ عام 1990، وتملك وتدير 21 علامة تجارية محلية و4 علامات تجارية بنظام الامتياز عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 2200 متجر، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تصل إلى 30 مليون قدم مربع.

يُعزى نجاح مجموعة لاندمارك إلى محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية الراسخة التي تغطي العديد من فئات البيع بالتجزئة، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات في مجالات الأزياء والمنازل والمواد الغذائية والإلكترونيات. وتشمل هذه العلامات "سنتربوينت"، "ماكس فاشن"، "هوم سنتر"، "بيبي شوب"، "سبلاش"، "شومارت"، "لايف ستايل"، "فيفا"، "إيماكس"، "هوم بوكس"، "ستايلي"، "شوإكسبرس"، "سبار"، و"إيزي باي".

تتميز المجموعة بقدرات لوجستية لا مثيل لها، حيث تمتلك أكبر مركز توزيع مملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "أوميغا لوجيستيكس" و"لوجستيك"، التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للغير.

إلى جانب البيع بالتجزئة، قامت مجموعة لاندمارك بتنويع أنشطتها لتشمل قطاعات الترفيه واللياقة البدنية والضيافة من خلال علامات مثل "فيتنس فيرست"، "سيتي ماكس"، "فن سيتي"، "فن فيل"، "زعفران" و"كارلوتشيوز".

تضع مجموعة لاندمارك تركيزاً كبيراً على تقديم قيمة استثنائية وتحقيق رضا العملاء من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات. وتتمتع المجموعة بقاعدة عملاء وفية تتجاوز 35 مليون مستخدم نشط عبر برامج الولاء الخاصة بها.

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