دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونه مع شركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق حملة خاصة ببطاقات فيزا من المشرق في دولة الإمارات بالتعاون مع سفير علامة فيزا التجارية، نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح.

ويمكن للعملاء الجدد والحاليين من حاملي بطاقات ائتمان فيزا المشرق الحصول على فرصة للفوز برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى المملكة المتحدة لمقابلة محمد صلاح بشكل شخصي، أو لقائه بشكل افتراضي، أو الحصول على كرة قدم تحمل توقيعه الأصلي، وغير ذلك من مفاجآت تعِد بتقديم تجربة لا تُنسى لعشاق كرة القدم.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض الاستهلاكي في المشرق: "نحن سعداء بهذا التعاون مع فيزا ومحمد صلاح، والذي يعكس التزامنا بالتركيز على العملاء وتقديم حلول بطاقات مبتكرة لعملائنا. ونحن نهدف من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة فيزا ومكانة المشرق الرائدة في القطاع المصرفي والسجل الرياضي الحافل لأيقونة كرة القدم محمد صلاح، إلى تزويد عملائنا بحلول دفع مريحة ومجزية، تعكس التزامنا بتطوير القطاع المصرفي في جميع الأسواق التي نعمل بها".

وتؤكد هذه الشراكة بين المشرق وفيزا على التآزر بين المؤسستين الرائدتين والتزامهما المشترك بوضع معايير جديدة للتميز والابتكار في قطاع الخدمات المالية والمدفوعات. ويعكس ظهور محمد صلاح كجزء من هذه الشراكة، القيم المشتركة بين المشرق وفيزا، والتي تتمثل في التفاني والمثابرة والتميز، وهي أهم صفات يشتهر بها هذا الرياضي المصري العالمي، بما يتماشى مع أخلاقيات المشرق في تحدي اليوم.

من جانبها، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة: "يمكن لعملاء فيزا الاستمتاع بتجارب فريدة وحصرية لحاملي بطاقاتنا. وتعد هذه الحملة مع المشرق وسفير علامة فيزا التجارية، محمد صلاح، الذي تجسد رحلته قوة وأثر الخطوات الصغيرة، طريقة رائعة لمكافأة مستخدمي بطاقات فيزا. ويساهم هذا التوجه بدعم الأجندة اللانقدية لحكومة الإمارات وتوسيع فوائد التجارة الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين وتجار التجزئة في الدولة".

هذا وتوفر بطاقات المشرق فيزا التي تحمل علامة تجارية للعملاء مجموعة واسعة من المزايا الجذابة، فضلاً عن عملية تقديم طلب رقمية سلسة تستغرق بضع دقائق فقط ويمكن تنفيذها عبر تطبيق المشرق للهاتف المحمول أو من خلال الموقع الإلكتروني mashreq.com/cards.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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