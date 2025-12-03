واحد من أوائل الصناديق المُدارة بشكل محترف يجمع بسلاسة بين الأسهم والدخل الثابت والذهب والبيتكوين، ويتم تقديمه من خلال صندوق مقره مركز دبي المالي العالمي وخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، ومعترف به في جميع أنحاء دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت المشرق كابيتال، الشركة الرائدة في إدارة الأصول ومقرها مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2005، اليوم عن إطلاق صندوق بيتكوين وفئات الأصول المتعددة (BITMAC)، وهو صندوق استثماري رائد متعدد الأصول مصمم لإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار للأفراد. ونظراً لأنه من أوائل صناديق الاستثمار المشتركة المُدارة بمهنية والتي تجمع بسلاسة بين الأسهم والدخل الثابت والذهب والبيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، يقدم هذا الصندوق الجديد للمستثمرين الأفراد محفظة استثمارية مبتكرة ومتنوعة ومتوازنة بشكل منهجي. ويجمع المزيج الفريد من الأصول التي يقدمها الصندوق بين فرص النمو المختلفة من الأصول التقليدية والرقمية، مع تقليل المخاطر الإجمالية إلى مستويات تُضاهي ما توفرّه المحافظ الاستثمارية المتوازنة النموذجية.

ويتمتع الصندوق بحد أدنى للاستثمار يبلغ 100 دولار أمريكي فقط، ما يرسي معياراً جديداً للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة مؤسسية للتعرض على إمكانات النمو في الأصول الرقمية، مع الحفاظ على توزيع متوازن ومدار بشكل محترف و بمستويات مخاطر مضبوطة، إلى جانب فئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والدخل الثابت والذهب، في حل استثماري متكامل واحد مخصص للأفراد.

ويعكس إطلاق صندوق بيتكوين وفئات الأصول المتعددة التزام المشرق كابيتال بتقديم منتجات ذات قيمة مضافة للمستثمرين، فضلاً عن أنه يأتي في لحظة محورية في المشهد الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشهد المنطقة ارتفاعاً متواصلاً في الطلب على منتجات مالية مبتكرة، تماشياً مع التحول العالمي نحو فئات الأصول البديلة. ويساهم إدراج البيتكوين والذهب إلى جانب استثمارات تقليدية في تعزيز تميز هذا الصندوق في سوق الأصول المتعددة شديد التنافسية.

وفي تعليقه على إطلاق الصندوق، قال فيليب فيليبيدس، الرئيس التنفيذي للمشرق كابيتال: "قد يواجه المستثمرون الأفراد صعوبة في موازنة إقبالهم على المخاطرة وخياراتهم في توزيع الأصول ضمن فئات الأصول المختلفة، الأمر الذي يزداد تعقيداً مع إدراج الأصول الرقمية الجديدة التي توفر عوائد محتملة أعلى ولكن بمخاطر أعلى بكثير. ويُعد صندوق بيتكوين وفئات الأصول المتعددة BITMAC من أوائل الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم التي تقوم بتضمين البيتكوين إلى جانب استثمارات تقليدية. ويُقدم الصندوق حلاً شاملاً ضمن هيكل صندوق بسيط وخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، ويُدار بمهنية لإعادة التوازن والسيطرة على المخاطر بشكل منهجي."

ويحافظ الصندوق على تخصيص استثماري متنوع يشمل 90% للأسهم العالمية وأدوات الدخل الثابت، و5% للذهب، و5% للبيتكوين. وسوف يتم إدارة محفظة استثمارات الصندوق باحتراف مع إعادة موازنتها بشكل ربع سنوي، بحيث يتم شراء الأصول التي تنخفض عن مستويات التخصيص المستهدف، وبيع الأصول التي تتجاوز هذه المستويات. وتهدف المحفظة من خلال الاستثمار المنهجي في جميع فئات الأصول، والاستثمار في فئات الأصول التي تنخفض، إلى تحقيق عوائد أفضل وتجنب ملاحقة الاتجاهات السائدة، حيث غالباً ما يشتري المستثمرون الأفراد بأعلى سعر ويبيعون عند انخفاضه.

وتؤكد المشرق كابيتال من خلال إطلاق صندوق بيتكوين وفئات الأصول المتعددة (BITMAC)، ريادتها في مجال ابتكار المنتجات وتكامل التكنولوجيا، كما أنها ترسي معياراً جديداً وتشكل منظومة استثماريةً أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

