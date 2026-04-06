دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة جديدة لعملائه من حاملي الجنسية المصرية المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان العملاء المصريين المقيمين في الإمارات فتح حسابات فورية لدى المشرق مصر بالكامل عن بُعد، والاستفادة من متابعة جميع حساباتهم في مكان واحد، وإجراء تحويلات مالية فورية، وذلك من خلال تطبيق المشرق في دولة الإمارات.

ويمكن لحاملي الجنسية المصرية الذين لديهم حساب نيو أو المشرق الذهبي أو الخدمات المصرفية الخاصة لدى المشرق في دولة الإمارات الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المتكاملة، حيث تُغني عن الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية أو زيارة فروع البنك في مصر، لتحل محل إجراءات فتح الحسابات التقليدية بتجربة رقمية سلسة وشاملة من البداية إلى النهاية.

وسيستفيد العملاء أيضاً من لوحة تحكم عالمية موحّدة ضمن تطبيق المشرق في دولة الإمارات، تتيح لهم الاطلاع على أرصدة حساباتهم في الإمارات ومصر وإدارتها في مكان واحد، بما يوفر مستوى أعلى من الوضوح والتحكم في معاملاتهم المالية العابرة للحدود.

وبالإضافة إلى ذلك، بمجرد تفعيل حساب المشرق مصر، سيتمكن العملاء من إجراء التحويلات المالية بشكل فوري وبدون رسوم باستخدام خدمة التحويل السريع "كويك ريميت" (Quick Remit)، وهي ميزة تحويل حصرية متاحة فقط لأصحاب حسابات المشرق.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الرائدة التي تمثل محطة مهمة لكل من المشرق ولعملائنا على حد سواء. ونفخر بشكل خاص بأن نكون أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يتيح للمصريين غير المقيمين إمكانية فتح حساب مصرفي في مصر بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارة الفروع. ويأتي ذلك تأكيداً على التزامنا بإعادة صياغة تجربة الخدمات المصرفية وتمكين عملائنا من الاستفادة من مستويات أعلى من الراحة والسرعة والقيمة، إلى جانب التحويلات المجانية عبر خدمة كويك ريميت".

وتشمل أبرز مزايا وفوائد حساب المشرق مصر المجاني مدى الحياة ما يلي:

إمكانية فتح حساب لدى المشرق مصر بالعملة المحلية الجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي

تحويلات مالية بدون رسوم على مدار الساعة من حساب المشرق في الإمارات باستخدام خدمة "كويك ريميت"

لوحة تحكم عالمية موحّدة لعرض أرصدة الحسابات في مصر والإمارات عبر تطبيق المشرق في دولة الإمارات

بطاقة خصم مجانية مع حدود مرتفعة للسحب والإنفاق

مجموعة من المزايا والعروض الحصرية في مجالات المطاعم والترفيه والسفر

ومن جانبها، قالت غزل الصقال، الرئيسة العالمية للشراكات الاستراتيجية الرقمية في المشرق: "يعكس هذا الإنجاز تركيزنا المستمر على بناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على الحلول التكنولوجية. ومن خلال إتاحة فتح الحسابات عبر الحدود بشكل سلس وآمن، نعمل على تجاوز العوائق التقليدية في الخدمات المصرفية وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. ونؤمن بأن هذه الخدمة ستعيد تعريف الطريقة التي يدير بها المغتربون المصريون احتياجاتهم المالية عبر الحدود".

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة التزام المشرق المستمر بالاستثمار في الابتكار بما يسهم في تبسيط الخدمات المصرفية عبر الحدود وتوفير مزيد من المرونة والقيمة للمجتمعات المغتربة.

