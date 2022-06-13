مركز الصيانة تم تصميمه لاستيعاب 200 مركبة يومياً ويوفر خدمة سريعة خلال 60 دقيقة

أبوظبي: أعلنت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن الافتتاح الرسمي لمركز خدمة وصيانة نيسان في مدينة العين، والذي أعيد تجديده حديثاً بالكامل.

وافتتح مركز الخدمة والصيانة الجديد بحضور خليفة عبدالله المسعود، عضو مجلس إدارة "مجموعة المسعود" وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات"، وتييري صباغ رئيس "نيسان العربية السعودية" والمدير التنفيذي في "نيسان الشرق الأوسط"، وعدد من المدراء التنفيذيين من "نيسان الشرق الأوسط" و"المسعود للسيارات".

وأعادت الشركة تصميم المركز، الذي تبلغ مساحته 105 آلاف قدم مربع والذي تم إنشاؤه في الأصل في عام 1978 ويتم تحديثه باستمرار، ليجسد مفهوم التجزئة المبتكر من نيسان المتناغم عالميًا لعلامتها التجارية، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. كما يهدف المفهوم الجديد إلى تقديم تجربة عملاء مطورة وتصميم محسّن وعملية خدمة سلسة وبيئة رقمية متطورة.

ويتميز مركز الخدمة الجديد بقدرته على استيعاب أكثر من 200 سيارة يومياً، ويشمل 107 منطقة عمل، منها 62 لتقديم الخدمات الميكانيكية، و45 منطقة عمل لخدمات الصبغ والدهان وصيانة هياكل السيارات، فضلاً عن 8 منافذ لتقديم خدمة غسيل السيارات و160 موقفاً للسيارات. وفي إطار مساعيها الرامية لضمان أعلى مستويات الراحة والشفافية في تقديم الخدمات والمعاملات، خصّصت المنشأة منطقة للاستشارات وردهة مزودة بوسائل الراحة المختلفة تتيح رؤية شاملة لكافة مناطق الخدمات.

كما يتميز المركز بتقديمه خدمات السيارات السريعة خلال 60 دقيقة فقط بهدف تحقيق أقصى قدر من راحة العملاء ورضاهم.

قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات": "يعد مركز خدمة نيسان المعاد تصميمه في مدينة العين جزءًا من جهودنا المستمرة لتقديم تجربة عملاء استثنائية وتقديم أفضل الحلول لعملاء المدينة. لطالما حظيت مدينة العين بمكانة خاصة بالنسبة إلينا، كونها تعتبر مدينة الثقافة والتقاليد الأصيلة في أبوظبي. ولطالما كانت لأهالي هذه المدينة العظيمة علاقة قوية بشركة نيسان والمسعود كعلامة تجارية. ونهدف من وراء تجديد هذا المركز، إلى إرساء معايير جديدة في سوق ما بعد البيع للسيارات في إمارة أبوظبي والارتقاء بتجربة عملائنا، بما يتماشى مع رسالة وقيم المسعود للسيارات. كما يعكس افتتاح المركز التزامنا طويل الأمد بالعاصمة كإحدى أسواق نيسان الحيوية في المنطقة".

وقال تييري صبّاغ، رئيس "نيسان العربية السعودية" والمدير التنفيذي في "نيسان الشرق الأوسط": "نسعى دائماً لمنح الأولوية لعملائنا من خلال ما تقدّمه نيسان من منتجات وخدمات مبتكرة من بينها تطبيق مفهوم التجزئة من نيسان في مركز خدمة المسعود للسيارات بمدينة العين. ويعدّ مركز خدمة نيسان الذي تم تجديده حديثاً الثاني لدى شركة المسعود للسيارات الذي يعتمد معايير نيسان للتجزئة الموحّدة عالمياً، مما يعكس التزامنا بالارتقاء بتجربة العملاء وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وراحةً للموظفين."

وشهد مركز الخدمات في العين، على مدى السنوات الخمس الماضية، نمواً بنسبة 45%في العدد السنوي للسيارات التي تمت خدمتها، وتتوقع "المسعود للسيارات" أن يزداد النمو أكثر مع التوسع في خدمات المركز.

ويتميز مركز الخدمات بتوظيفه لنخبة من التقنيين والفرق المدرَبة بالكامل لتقديم أرقى خدمات السيارات، عبر توظيف آليات وأدوات تشخيص وتصليح السيارات تمتاز بأحدث التقنيات. ويُذكر أن المركز يعمل في الفترة ما بين 8:00 صباحاً وحتى 5:45 مساءً من الإثنين إلى السبت.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن المسعود للسيارات

شركة "المسعود للسيارات"، هي الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي منذ 36 عاماً. وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتتوزع شبكة شركة "المسعود للسيارات"، لتضم 8 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و6 مراكز للصيانة 7 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة مؤخراً متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجراً مبتكراً وشامل لتلبية احتياجات عملاء "رينو". وحازت شركة "المسعود للسيارات" على العديد من الجوائز المرموقة، وعلى رأسها "جائزة نيسان العالمية" في عامي 2013 و2019، إلى جانب جائزة "الأداء المتميز في المبيعات وخدمة العملاء" من قبل "نيسان" في عام 2017. كما توِّجتْ الشركة مؤخراً بـ "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge) لعام 2019.، ونالت جائزة الأداء المتميز من "إنفينيتي" لعام 2020. وتواصل الشركة تحقيق المزيد من النجاحات عبر شراكاتها الفاعلة والمثمرة مع أبرز البنوك الرائدة، من أجل تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية لعملائها،

إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كل ما يرقى إلى تطلعات العملاء تحت سقف واحد. ويمكن التعرف على المزيد من خلال زيارة بوابة التجارة الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات "نيسان" والتزامهم بدعم النقل المستدام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ومتابعة صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي:

نيسان: "إنستجرام" و"فيسبوك"

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت هاتف:+971 2 4418995 بريد الكتروني: media@orientplanet.com موقع الكتروني: www.orientplanet.com مروة قعبور، رئيسة قسم التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة هاتف: 22017955 /02 (أبوظبي) البريد الإلكتروني: marwa_kaabour@masaood.com