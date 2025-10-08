أبوظبي: أعلنت المسعود للسيارات، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، عن إطلاق حملة نيسان الجديدة لنظام التعليق، والتي تتضمن عروضاً استثنائية على قطع الغيار وخدمات الصيانة، لتوفير تجربة متميزة تركز على الارتقاء بمستويات الأداء والسلامة. وتؤكد هذه العروض التزام المسعود للسيارات بضمان أعلى معايير السلامة والشفافية، مع تعزيز تجربة اقتناء المركبات في إطار من الجودة والموثوقية والقيمة.

يُعدّ نظام التعليق من أهم أنظمة السيارة، إذ يؤثر مباشرة على السلامة والأداء، فضلاً عن الراحة وجودة تجربة القيادة بشكل عام، ومع ذلك غالبًا ما يُغفل دوره. وانطلاقًا من حرصها على تقديم تجربة قيادة متكاملة والبقاء ضمن الأكثر تنافسية في السوق، قامت المسعود للسيارات بإعادة هيكلة أسعار قطع الغيار وأجور صيانة نظام التعليق، مع الالتزام باستخدام قطع نيسان الأصلية وتطبيق معايير الخدمة المعتمدة من الشركة المصنعة.

تشمل الحملة العديد من طرازات نيسان الشهيرة، مثل باترول (الطرازات ما قبل 2025)، وصني، وإكس-تريل، وألتيما، وباثفايندر. ومن خلال مقارنة الأسعار مع مراكز الصيانة المستقلة، تؤكد المسعود للسيارات التزامها بالشفافية وبثقة العملاء، مع تقديم خدمة متميزة وفق معايير نيسان المعتمدة. تم إطلاق الحملة تزامناً مع بداية موسم المغامرات والقيادة الصحراوية في الدولة، تأكيداً على ضرورة وأهمية نهج الصيانة الاستباقية لضمان الأداء المثالي للسيارات، سواء أثناء التنقلات اليومية داخل المدن أو على الطرق الوعرة. ومن خلال هذه المبادرة، يتمكّن العملاء من مواصلة الاستمتاع بأداء أكثر سلاسة، وسلامة محسّنة، وراحة بال في كل رحلة.

وتعليقاً على الحملة، قال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في المسعود للسيارات": "تعد سلامة العملاء وثقتهم من العناصر المحورية في كافة عمليات المسعود للسيارات والخدمات التي تقدمها. توفر هذه الحملة قيمة استثنائية للعملاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الصيانة الدورية باستخدام قطع نيسان الأصلية. وتزامناً مع بداية موسم القيادة الصحراوية، الأمر الذي يتطلب من مالكي سيارات نيسان ضرورة تبني نهج استباقي عبر تجهيز مركباتهم لضمان تجربة قيادة أكثر سلاماً وموثوقية، سواء على الطرق المعبدة أو على الكثبان الرملية. يسعدنا التأكيد على التزامنا المستمر بتقديم خدمات موثوقة وقطع غيار أصلية تحافظ على أداء المركبة وسلامتها لسنوات طويلة."

تتوفر حملة نيسان الخاصة بصيانة نظام التعليق في جميع مراكز خدمة المسعود للسيارات في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. للمزيد من المعلومات أو لحجز موعد لصيانة المركبات، يمكن للعملاء التواصل مع أقرب مركز لخدمات نيسان من المسعود للسيارات.

نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، نجحت "المسعود للسيارات" في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع للسنتين الماليتين 2020 و2021، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو 2019 (P.A.R.I.S. Challenge) . وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد.

للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" والتزامهم بدعم النقل المستدام، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني ومتابعة صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي:

-انتهى-

