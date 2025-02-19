أعلن المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، عن نيله تصنيف المستوى السادس من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS)، حيث يمنح هذا التقدير العالمي للمستشفيات التي تظهر تميزاً في اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية المتقدمة (EMR)، والبنية التحتية الرقمية، والتكامل التكنولوجي السلس لتعزيز رعاية المرضى.

ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يضطلع به المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة في تحويل الرعاية الصحية الرقمية، معززاً سمعته كمزود خدمة موثوق ومبتكر. كما يؤكد التزام السعودي الألماني الصحية بالاستفادة من الحلول الرقمية المتطورة لضمان سلامة المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج السريرية.

وقال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "يسرنا الحصول على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية، والذي يعكس جهودنا المتواصلة لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية. فمن خلال اعتماد التقنيات الطبية المتقدمة، حقق المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة تحولات ملموسة في تقديم الخدمات والنتائج السريرية. ويؤكد فريقنا المتميز من الاختصاصيين التزامه الراسخ بتقديم خدمات صحية استثنائية تتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة عالمياً".

وبصفتها إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، تسخر السعودي الألماني الصحية التكنولوجيا المتقدمة في مرافقها الحديثة لتعزيز سلامة المرضى والكفاءة التشغيلية، كما تقدم خدمات صحية مخصصة تجمع بين الخبرة الطبية والتجهيزات المتطورة، مما يسهّل اتباع نهج شمولي في رعاية المرضى.

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