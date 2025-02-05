فاز المستشفى السعودي الألماني في جدة بالجائزة البرونزية في فئة المنشئات الصحية الخاصة ضمن الدورة السابعة من جائزة الملك عبد العزيز للجودة، ليكون المستشفى الخاص الوحيد الذي يحقق هذا التميز خلال هذا العام. ويعكس هذا الإنجاز التزام السعودي الألماني الصحية بتقديم خدمات رعاية صحية متميزة والمحافظة على أعلى معايير الجودة في جميع عملياتها.

يأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها السعودي الألماني الصحية لتحسين تجربة المرضى، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات كل مريض بما يتوافق مع أفضل المعايير الوطنية والدولية للتميّز، كما يعكس دور المجموعة في دعم قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة الحياة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، صرح مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية قائلًا: "يعكس فوزنا بهذه الجائزة التزامنا الراسخ بالجودة والتميّز، وتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية، ويُعدّ هذا الإنجاز نقطة تحول بارزة للسعودي الألماني الصحية بما يدفعنا للمضي قدماً في تحقيق التميز في خدمات الرعاية الصحية في جميع المرافق الصحية التابعة لنا، وتعزيز كفاءة فرق العمل، وتحسين تجربة المرضى، والمساهمة في رفع جودة الحياة."

تُعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة المرجع الوطني لمعايير التميز المؤسسي، وتهدف إلى تحفيز جميع القطاعات على تحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الابتكار، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الأعمال في المملكة.

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