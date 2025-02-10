المملكة العربية السعودية - نجح المستشفى السعودي الألماني فرع حي الجامعة بجدة في الحصول على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية بالمستوى السادس Stage 6، وهي شهادة عالمية مرموقة تمنحها الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS) للمستشفيات المتميزة في التحول الرقمي. ويجسد هذا الإنجاز كفاءة المستشفى في تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في مجال الرعاية الصحية، والتزامه بتعزيز رعاية المرضى وضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

ويعد التصنيف الدولي من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية بالمستوى 6 معياراً عالمياً مرموقاً ضمن نموذج اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية (EMRAM)، حيث يعتمد هذا التقييم على معايير دقيقة تشمل كفاءة استخدام السجلات الطبية الإلكترونية وتأثيرها على تحسين الخدمات الطبية والنتائج العلاجية. وأتاح هذا الإنجاز للمستشفى السعودي الألماني - حي الجامعة تعزيز مكانته كمنشأة صحية رائدة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ ثقة المرضى والمختصين في القطاع الصحي بخدمات المستشفى المتطورة.

وقال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "يعكس حصولنا على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية بالمستوى السادس التزامنا بتطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهودنا الحثيثة في تطبيق أحدث الحلول المبتكرة والكفيلة بضمان أعلى معايير السلامة للمرضى، وتحسين كفاءة العمل ورفع جودة الرعاية الطبية، بما يسهم في تعزيز المكانة الرائدة للمستشفى السعودي الألماني - حي الجامعة في مجال الرعاية الصحية الرقمية."

يُذكر أن المستشفى السعودي الألماني - حي الجامعة تم تأسيسه بالاعتماد على أحدث التقنيات الطبية والمعايير الدولية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة. ويأتي الإنجاز الجديد ليضيف فصلاً جديداً إلى سجل نجاحات السعودي الألماني الصحية الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً من الريادة والتميز في قطاع الرعاية الصحية.

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