الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع فنادق ومنتجعات "ويندهام"، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم من حيث عدد الفنادق. وستوسع اتفاقية الشراكة، التي تم الكشف عنها خلال معرض سوق السفر العربي 2025، محفظة "المسافر" الفندقية العالمية، مما يتيح للمسافرين من المملكة العربية السعودية وخارجها إمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 9,300 فندق ومنتجع لـ"ويندهام" في 95 دولة.

يسهم هذا التعاون في دعم رسالة "المسافر" الهادفة إلى تقديم تجارب سفر سلسة ومتميزة، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجال السياحة.

وصول مباشر إلى عالم الضيافة:

في إطار اتفاقية الربط المباشر، ستقوم "المسافر" بدمج محفظة "ويندهام" الواسعة، التي تضم 25 علامة تجارية عالمية، ضمن منصاتها متعددة القنوات. وتشمل هذه العلامات أسماء معروفة مثل "رامادا"، "دايز إن"، و"لا كوينتا"، ما يمنحالضيوف خيارات إقامة متنوعة، من الفنادق الاقتصادية إلى المنتجعات الراقية.

توفر هذه الشراكة لعملاء "المسافر" وصولًا مباشرًا إلى قائمة شاملة من الفنادق، بأسعار تنافسية، مع إمكانية الحجز بسهولة عبر منصاتها الرقمية. وتنسجم رسالة فنادق ومنتجعات "ويندهام" في إتاحة تجارب الحجز الفندقي للجميع مع رؤية "المسافر" في تلبية احتياجات المسافرين من داخل المملكة وخارجها، انطلاقًا من مكانتها كعلامة السفر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": " يُعد التعاون وإبرام الشراكات الاستراتيجية عنصرًا محوريًا في تعزيز انتشارنا العالمي وزيادة مرونتنا. ومن خلال دمج عروض فنادق ومنتجعات "ويندهام" – أكبر شركة امتياز فندقي في العالم – مع المنصة متعددة القنوات لـ "المسافر"، نهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر لعملائنا. فالعلامات التجارية في قطاع الضيافة تُشكّل جزءًا أساسيًا من تجربة السفر المتكاملة، وتفخر "المسافر" بتوفير تجربة حجز سلسة تتيح الوصول الفوري إلى نخبة من خدمات الضيافة وشركات الطيران، بما يضمن للعملاء تجربة شاملة ومتكاملة من البداية وحتى الوصول."

من جانبه، قال ديميتريس مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ’ويندهام‘ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في فنادق ومنتجعات ’ويندهام‘، لا تقتصر رسالتنا على توفير تجربة سفر سهلة ومميزة للجميع، بل نهدف أيضاً إلى توفير العلامات التجارية المناسبة في الأسواق المناسبة، لنقدم تجارب هادفة ومميزة للمسافرين، مع تعزيز القيمة لأصحاب فنادقنا. ومن خلال شراكتنا مع ’المسافر‘، منصة السفر الرائدة في الشرق الأوسط، نسهل على المزيد من المسافرين الوصول إلى فنادقنا المتنوعة، سواء كانوا يبحثون عن إقامة اقتصادية، أو مركز أعمال، أو ملاذ فاخر. كما يتيح هذا التعاون مزايا برنامج مكافآت ’ويندهام‘ لمزيد من المسافرين الإقليميين، مما يوفر لهم أسعاراً معقولة، وسهولة وصول، وتجربة مجزية باستمرار".

تعزيز تجارب السفر:

مع استمرار ازدهار قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بدعم من مبادرات رؤية 2030، ستُسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرة "المسافر" على الترويج لمجموعة واسعة من فنادق "ويندهام"، بما في ذلك خيارات الإقامة المتوسطة والطويلة الأمد، والعلامات التجارية المتنوعة، لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن الجودة والراحة والقيمة.

يُذكر أنه في عام 2024، حققت فنادق ومنتجعات "ويندهام" صافي نمو بنسبة 4% في الغرف وزيادة بنسبة 7% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يعكس توسعها المستمر وأدائها القوي.

-انتهى-

#بياناتشركات