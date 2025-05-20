أبوظبي: أعلنت المسافر، العلامة الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، عن شراكة مع شركة ميرال ديستينيشنز، التابعة لميرال، للترويج لوجهتها الترفيهية الرائدة "جزيرة ياس أبوظبي" بين المسافرين من المملكة العربية السعودية والكويت. وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة عدد الزوار إلى عاصمة دولة الإمارات عبر منصات السفر التابعة للمسافر.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد المسافر من خبرتها وانتشارها داخل المملكة وفي المنطقة للترويج لتجارب جزيرة ياس الاستثنائية، بما يشمل مدنها الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية مثل: عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، بالإضافة إلى الفنادق العالمية والمعالم السياحية الأخرى. كما سيتم تسويق أجندة جزيرة ياس المليئة بالفعاليات العالمية والرياضية، والعروض الترفيهية العائلية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية، لجذب الزوار من المملكة وخارجها.

وقال مزمل احسين الرئيس التنفيذي لشركة المسافر (جزء من مجموعة سيرا): "يمثل تعاوننا مع ميرال ديستينيشنز انعكاسًا لقوتنا المتنامية في دفع عجلة السياحة ضمن منظومة السفر الإقليمية المتسارعة. لقد أصبحت المملكة لاعبًا محوريًا في قطاع السياحة العالمي، ما يعزز مكانتها في السياحة الوافدة والصادرة. ونحن نتطلع إلى الإسهام في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز سياحي عالمي من خلال جذب المزيد من الزوار إلى جزيرة ياس، و ابتكار لحظات لا تُنسى لكل من يختار قضاء مغامرة صيفية معنا. ونحن واثقون من أن منصاتنا الرقمية وخدماتنا متعددة القنوات ستوفر تجربة حجز سلسة ومتكاملة."

ومن جانبه، قال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز: "يسعدنا التعاون مع المسافر لاستقطاب المزيد من الزوار من السعودية إلى جزيرة ياس أبوظبي. إن الشراكات هي مفتاح نجاحنا على الساحة السياحية العالمية، ونتطلع إلى تقديم تجربة لا تُنسى لجميع ضيوفنا. وتتيح لنا هذه الشراكة تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة لا بد من زيارتها، من خلال تقديم لحظات استثنائية لكل زائر."

وتلتزم شركة ميرال ديستينيشنز بإلهام الناس وربطهم من خلال قوة التجارب المشتركة. وبصفتها شريك العمليات التجارية والترويجية للوجهات السياحية، تسعى إلى تقديم لحظات لا تُنسى للزوار عبر مجالات الترفيه والسياحة والمعالم في أبوظبي وما بعدها.

وقد جعل النمو السريع لمكانة دولة الإمارات في منظومة السفر العالمية منها سوقًا جاذبة لشركات السياحة والسفر الدولية. وبفضل مكانتها الرائدة في قطاع السفر الإقليمي، أصبحت المسافر العلامة المرجعية في السفر متعدد القنوات لأولئك الباحثين عن أفضل الوجهات السياحية.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

نبذة عن "ميرال دستينيشنز"

"ميرال دستينيشنز" هي إحدى الشركات التابعة لميرال، والشريك الموثوق والمتكامل للوجهات السياحية التي تُلهم الناس، وتجمعهم عبر قوة التجارب المشتركة. تتميز الشركة بتقديم باقة متنوعة من التجارب التي لا تُنسى، وتوفر للضيوف لحظات حافلة بالفرح والمتعة عبر مجموعة واسعة من المعالم السياحية والترفيهية المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي وخارجها.

تدير "ميرال ديستينيشنز" وجهتين رئيسيتين هما جزيرة ياس أبوظبي وجزيرة السعديات أبوظبي. تضم جزيرة ياس أبوظبي مجموعة من المدن الترفيهية العالمية المتميزة، مثل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن الجزيرة مرافق ترفيهية رائدة مثل كلايم جزيرة ياس أبوظبي، وحلبة ياس مارينا التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. أما جزيرة السعديات، فتعتبر الوجهة الشاطئية والثقافية الأروع في الشرق الأوسط، والتي تلتقي فيها ملامح الفخامة بالرقي والحصرية.

تهدف "ميرال دستينيشنز" إلى المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي على الساحة الدولية، ودعم نجاحها التجاري، وترسيخ سمعتها كوجهة سياحية عالمية متميزة.

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