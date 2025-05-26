الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، شراكة استراتيجية مع شركة إدارة الفنادق "أديرا"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لترويج الضيافة السعودية الأصيلة للسياح المحليين والوافدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قطاع الضيافة والسياحة المزدهر في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وفي إطار الشراكة الجديدة، ستقوم "المسافر" كأول وكالة سفر عالمية، بدمج علامات الضيافة التابعة لشركة "أديرا" ضمن محفظة أعمالها في قطاعي السفر والسياحة لعملائها من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، بما يتيح للمسافرين المحليين والدوليين الوصول السلس إلى أرقى خدمات الضيافة السعودية. ويمثل هذا التعاون الهام بين إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والشركة الرائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، إنجازاً بارزاً في قطاع الضيافة الفاخرة بالمملكة.

وقال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "بصفتنا شركة محلية تسعى لتلبية الاحتياجات المتنامية للمسافرين المحليين والدوليين، نفخر بربط العالم بالثقافة والتراث الفريدين للمملكة. إن انتشارنا الرقمي الواسع ومنصاتنا المتكاملة تجعلنا الشريك الأمثل لنعرض للعالم علامة وخدمات الضيافة السعودية الأصيلة لشركة ’أديرا‘ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. ونتطلع إلى توفير تجربة حجز سلسة لمزيد من الأفراد للاستمتاع بكرم الضيافة السعودي في أبهى صوره".

من جانبه، قال ستيفان ليسير، الرئيس التنفيذي لشركة "أديرا": "تُشكل ثقافة الضيافة الفريدة في المملكة العربية السعودية ركناً أساسياً من هويتها وجزءاً لا يتجزأ من أهداف المملكة السياحية الطموحة. نحن في ’أديرا‘، نلتزم بتجسيد هذه الروح من الدفء والفخامة، بل ونعززها من خلال اختياراتنا المدروسة بعناية من علامات الضيافة المحلية، انطلاقاً من دورنا كشركة محلية رائدة في قطاع الضيافة السعودي. ومن خلال شراكتنا مع علامة تجارية رائدة مثل ’المسافر‘، وانتشارها الرقمي الواسع، نأمل أن نعزز تواصل السياح مع الضيافة السعودية الأصيلة التي تعكس الثقافة الفريدة للمملكة".

تعد "أديرا" مجموعة فنادق جديدة ذات جذور راسخة في تراث الضيافة السعودي العريق، وتسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع الضيافة. تجمع "أديرا" بين رؤى ثقافية عميقة وخبرة عالمية المستوى في قطاع الضيافة. وتسهم الخبرة الميدانية الواسعة التي تتمتع بها "المسافر" ومنصاتها الرقمية المتكاملة، التي توفر تجربة حجز سلسة لمجموعة من خدمات السفر، من حجوزات الطيران إلى حجوزات الفنادق والأنشطة المحلية، في جعلها الشريك الأمثل لتعزيز حضور "أديرا" عالمياً.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

عن أديرا

تسعى شركة "أديرا"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى تحسين مهارات وخبرات الكفاءات الوطنية في إدارة الفنادق عبر تطوير معايير ضيافة عالمية. كما تطلق برامج تدريبية لتطوير المهارات بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الضيافة، بهدف تعزيز إمكانيات القطاع.

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