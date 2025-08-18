الشارقة: لأكثر من أربعة عقود، كانت شركة المروان للتطوير العقاري أكثر من مجرد مطوّر, بل المعماريين لهوية الشارقة الحديثة. فمن ريادة مشاريع البنية التحتية إلى ابتكار وجهات سكنية وتجارية وضيافية متميزة، صُنعت مسيرتنا على أساس جودة تدوم عبر الزمن ومجتمعات تزدهر لأجيال.

واليوم، نخطو خطوة جديدة في هذه المسيرة عبر البدء بلأعمال الإنشائية في مشروعها السكني المتميز "مساكن هواء "، في مدينة تلال ، وتطوير يجسد إرثنا العريق في الجودة، ويعانق في الوقت ذاته رؤية الشارقة لمستقبل حضري متكامل..

"يمثل مشروع هوا رزيدنسز محطة بارزة في مهمتنا لإعادة تعريف أسلوب الحياة العصرية"، صرّح مجد الزعيم، المدير التنفيذي لشركة المروان للتطوير العقاري. "في كل مشروع، نحافظ على تقليدنا العريق في التخطيط الدقيق، والحرفية الفائقة، والالتزام العميق بالمجتمع. الأمر يتجاوز البناء, إنه يتعلق بصياغة الأماكن التي تنبض فيها الحياة."



يقع المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 88,400 قدم مربع، ويتألف من أربعة طوابق مصممة بعناية تضم 268 شقة تتنوع بين استوديوهات أنيقة وشقق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. كل وحدة تتميز بـ نوافذ بانورامية واسعة، وشرفات خاصة، وخزائن ملحقة ذات جودة عالية، وتشطيبات منتقاة بعناية تجمع بين الفخامة والمتانة، ي سمات تحمل بصمة المروان.

يوفر المشروع أسلوب حياة متكامل من خلال ثلاث ساحات منسّقة بالمسطحات الخضراء (35 متر × 35 متر لكل منها)، ومسبح واسع، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة زن هادئة، إضافة إلى مواقف مغطاة لـ 282 سيارة. ولإثراء التجربة المعيشية، يحتضن المشروع 18 منفذًا تجاريًا مختارًا بعناية، تجمع بين البوتيكات الراقية، والمطاعم الفاخرة، والخدمات اليومية، ضمن ممشى نابض بالحياة.



ويتميز الموقع بارتباطه المثالي، حيث يبعد دقيقتين فقط عن مسار مسار، و3 دقائق عن مدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة، و5 دقائق عن مسجد الشارقة الكبير، و14 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، و25 دقيقة عن مطار دبي الدولي، و6 دقائق فقط عن الحدود بين دبي والشارقة — مما يتيح للسكان الجمع بين الهدوء وسهولة الوصول.

ومن المقرر إنجاز المشروع في النصف الثاني من عام 2028، ليكون أكثر من مجرد عنوان سكني — بل استمرار لإرث المروان، حيث تلتقي الحرفية بالرؤية، وحيث تُكتب اليوم فصول مستقبل الشارقة.

