الكويت، أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" فوز فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لديه بجائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" المقدمة من مجلة "غلوبال فاينانس"، في إنجازٍ جديدٍ يعزز مكانته كأحد المؤسسات المالية الرائدة بالمنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. وتعد هذه الجائزة الثالثة عشرة التي يحصدها "المركز" من "غلوبال فاينانس" امتداداً لمسيرته الحافلة بالتقدير من قبل هذه المؤسسة المرموقة منذ العام 2011، ليرتفع إجمالي الجوائز التي حصدها "المركز" إلى 99 جائزة متنوعة. ويجسد هذا الإنجاز عمق خبرات "المركز" وتميزه المؤسسي ومكانته الراسخة بوصفه أحد أبرز المؤسسات المالية في القطاع، وأقيم حفل توزيع الجوائز في 21 ابريل في العاصمة البريطانية لندن.

وتعد جوائز "غلوبال فاينانس" من أهم الجوائز العالمية المرموقة في القطاع المالي، حيث يتم اختيار الفائزين فيها استناداً لمعايير رئيسيةٍ واضحةٍ؛ تشمل الحصة السوقية، وعدد وجحم الصفقات، وجودة الخدمات والاستشارات المقدمة، والقدرة على هيكلة وتنفيذ العمليات بكفاءة، ومستوى الابتكار، والسمعة السوقية، إلى جانب القدرة على الاستجابة بفعالية للمتغيرات المتسارعة في الأسواق.

ويعكس هذا التكريم قوة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى "المركز"، وما تتمتع به من خبراتٍ متخصصةٍ وقدراتٍ تنفيذية رفيعة، فضلًا عن نجاحها المتواصل في تقديم حلول مالية واستثمارية مصممة تواكب احتياجات العملاء وتخدم أهدافهم طويلة المدى. كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة "المركز" على المواءمة بين الرؤية الاستراتيجية والانضباط في التنفيذ، ما يمكنه من تقديم قيمة مضافة لعملائه في بيئة مالية تتطلب فهماً عميقاً لتحولات السوق واستجابة دقيقة لمتغيراته.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد أحمد الفلاح، العضو المنتدب، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في "المركز" عن فخره بهذا التكريم من مجلة "غلوبال فاينانس"، مضيفًا: "يعكس هذا الإنجاز الخبرات الاحترافية التي يتمتع بها فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا، والتزامه التام بتقديم خدمات استشارية وتنفيذية عالية الجودة. كما يؤكد هذا الإنجاز حرصنا المستمر على تطوير حلول مالية مبتكرة ترتقي لتطلعات عملائنا وتتجاوزها، مع مواصلة ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق في الكويت والمنطقة."

ويأتي تكريم "غلوبال فاينانس" امتداداً لنهج "المركز" القائم على تطوير حلول مالية نوعية تجمع بين الابتكار والملاءمة الاستراتيجية، وتعزيز قدراته الاستشارية والتنفيذية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات التي يقدمها. كما أنه يعكس التزامه ببناء علاقات طويلة المدى مع عملائه، تقوم على الثقة وفهم الأولويات وتقديم حلول مصممة بما ينسجم مع احتياجاتهم المتغيرة وتطلعاتهم المستقبلية.

والجدير بالذكر أن "المركز" يتمتع بسجل حافل بالجوائز والتقديرات من مؤسسات إقليمية ودولية معروفة تقديراً لأدائه المتميز وريادته في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. ويواصل "المركز" جهوده لترسيخ نهجه القائم على الابتكار، والتزامه بتقديم خدمات أفضل وأعلى قيمة لعملائه، وصولًا إلى تعزيز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

