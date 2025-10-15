الرياض – بدأت المرحلة الرابعة من مبادرة الحافلة الذكية لمجموعة stc في المنطقة الشرقية جولتها من الدمام والأحساء، بهدف تمكين كبار السن في المملكة من التعامل مع التقنيات الحديثة ورفع مستوى الوعي حول استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وحمايتهم من جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وتم تدشين المرحلة الرابعة للمبادرة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور مدير الإقليم الشرقي للمناطق بالمجموعة إبراهيم بن عبدالله الزهراني. وتستهدف هذه المرحلة، التي تستمر حتى 23 أكتوبر 2025، كل من الدمام، التي تم فيها التعريف عن الحافلة، والأحساء والمبرز والقارة والنعيرية وسيهات والجبيل والخفجي وحفر الباطن.

وتعكس مبادرة "الحافلة الذكية" التزام مجموعة stc بنشر ثقافة الوعي الإلكتروني ومكافحة الاحتيال التي انتشرت في جميع أنحاء العالم وبمختلف الأشكال، بما يتماشى مع جهود المجموعة لتعزيز التمكين الرقمي ودعم المجتمعات المحلية عبر مختلف المناطق والقطاعات في المملكة.

وتعمل الحافلة الذكية كمركز تعليمي متنقل، حيث تقوم بتدريب كبار السن وجميع من يرغب في التثقيف التقني من السكان على التعامل مع التقنيات الرقمية، من خلال دعمهم بالمهارات الأساسية لاستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكيفية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

كما تركز المبادرة على تعزيز مستويات الأمان عبر الإنترنت، من خلال تعليم المشاركين كيفية تجنب التهديدات وحماية أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية، ليتمكنوا من التعامل بكفاءة وثقة مع القنوات الرقمية والبقاء على تواصل بطرق آمنة مع العائلة والأصدقاء.

يُذكر أن مبادرة "الحافلة الذكية" انطلقت في شهر فبراير 2023، وبدأت في مرحلتها الأولى في المنطقة الوسطى، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي شملت المنطقة الشمالية مروراً بمنطقة حائل ثم الجوف ثم الحدود الشمالية. أما المرحلة الثالثة فتركزت في المنطقة الجنوبية في مدن ومحافظات عسير والباحة وجازان ونجران.

وبلغت الرحلة التي قطعتها الحافلة منذ بدء المبادرة 14,726 ألف كيلومتر، ووصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى10,487 شخص في 45 مدينة ومحافظة ومركز حول المملكة، وشهدت عقد 3,422 جلسة توعية تحت إشراف فريق عمل يتميز بالقدرة المعرفية والمهارات اللازمة في الجوانب التقنية.

ومن المتوقع إطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة في وقت لاحق من هذا العام في المنطقة الغربية، بهدف توسيع وصول خدماتها المجتمعية لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المملكة، ودعم جهود مجموعة stc بنشر الثقافة والتوعية وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الرقمية.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

