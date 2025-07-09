سيئول: زارت شركة تطوير المربع الجديد – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – مدينة هانام في جمهورية كوريا الجنوبية لبحث فرص التعاون في مجالات تطوير المدن المستدامة والابتكار الثقافي، وذلك ضمن استراتيجيتها للتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مشاريع التطوير الحضري.

وعقد الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد مايكل دايك، اجتماعًا مع عمدة مدينة هانام لي هيون جاي، وسفيرة المجلس العالمي للسفر والسياحة دو يونغ شيم. حيث تم استعراض مجالات التعاون المشتركة بين المربع الجديد ومشروع "كي ستار وورلد" الذي تطوره مدينة هانام.

وتضمنت الزيارة عرضًا تعريفيًا بالمشروع في مكتب العمدة، وجولة في منصة المراقبة ببرج الاتحاد التي تطل على جزيرة ميسا – الموقع المستقبلي لمشروع "كي ستار وورلد" – بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمجمع "ستارفيلد هانام" أحد أبرز وجهات الثقافة والتجزئة متعددة الاستخدام في كوريا الجنوبية. ويهدف إلى إقامة داون تاون حضري عصري، يتمحور حول الابتكار وجودة الحياة والثقافة، ويُنفذ وفق معايير تصميمية متقدمة تركز على الإنسان وتعزز التجربة الحضرية المستدامة.

أما مشروع "كي ستار وورلد" الذي تطوره مدينة هانام، فهو مجمع سياحي ثقافي متكامل يشمل قطاعات الترفيه والضيافة والتجزئة، ويهدف إلى إبراز الإبداع الكوري الجنوبي في قالب ذكي ومتكامل من البنية التحتية الحضرية والمساحات العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد مايكل دايك، أن مدينة هانام تمثل نموذجًا ملهمًا يجمع بين الهوية الثقافية المحلية والطموحات العالمية، مشيرًا إلى أن الزيارة أبرزت التقاطعات المشتركة بين المشروعين، خاصة في ما يتعلق بإنشاء بيئة حضرية نابضة بالحياة ومدفوعة بالابتكارومحفزة للثقافة.

كما أبدى دايك اهتمامه بجودة البيئة السكنية في مدينة هانام ومستوى المعيشة المتقدم فيها، إضافة إلى نهجها المتكامل في تطوير المجتمعات الحضرية بما يسهم في تعزيز رفاهية السكان.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المربع الجديد لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في تطوير المدن المستقبلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن ذكية ومتكاملة تُعزز جودة الحياة وتُرسّخ مكانة المملكة كمركز حضري عالمي.

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