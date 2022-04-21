دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة المراكز العربية اليوم الخميس 21 أبريل 2022م عن توقيعها اتفاقية مع شركة الغانم إنترناشيونال السعودية إحدى شركات مجموعة فؤاد الغانم وأولاده لإدارة وتشغيل مركز "مارينا مول الجبيل" الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في مدينة الجبيل الصناعية، ضمن مشروع إنشاء وتشغيل مرسى دارين البحري. وجاء توقيع المراكز العربية للاتفاقية في إطار سعيها لتعزيز حضورها وتوسيع أنشطتها في مختلف مناطق المملكة؛ حيث ترفع الشركة بذلك عدد المراكز التي تشغلها إلى 22 مركزاً تجارياً على مستوى المملكة، منها خمسة في المنطقة الشرقية.

وقع الاتفاقية الأستاذ محمد رفيق مراد العضو المنتدب لشركة المراكز العربية والسيدة ألطاف فؤاد الغانم عضو مجلس الإدارة في مجموعة فؤاد الغانم وأولاده وبحضور كلاً من المدير التنفيذي لشركة الغانم فادي حداد ومستشار الشركة في السعودية الأستاذ حسين الشلوي ونائب مدير شركة الغانم السعودية المهندس عادل العتيبي. بالإضافة إلى الأستاذ خالد الجناحي رئيس قطاع التأجير، والأستاذ وليد الربدي رئيس قطاع الشؤون المالية، والأستاذ غسان أبو مطير رئيس قطاع التطوير وإدارة المشاريع لدى المراكز العربية.

وستقوم شركة المراكز العربية وفق الاتفاقية التي تصل مدتها إلى أحد عشر سنة قابلة للتمديد، بتأجير وإدارة وتشغيل وصيانة مركز مارينا مول الجبيل، الذي سيضيف قرابة 30 ألف متر مربع إلى إجمالي محفظة شركة المراكز العربية من المساحات القابلة للتأجير. ومن المتوقع افتتاحه خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023م.

ويعد مركز "مارينا مول الجبيل"، جزءًا من مشروع إنشاء وتشغيل مرسى دارين البحري، الذي قامت "شركة الغانم إنترناشيونال السعودية" بتطويره تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ويضم 306 أرصفة لليخوت، ويعد امتداداً للواجهة البحرية لمدينة الجبيل الصناعية ومعلماً سياحياً كبيراً على مستوى منطقة الخليج العربي. ويتكون المول الذي تم بناؤه على مساحة 93 ألف متر مربع من طابقين حيث تم تخصيص قرابة 65% من مساحاته التأجيرية لمجالات الترفيه (سينما وألعاب)، والأغذية والمشروبات، والخدمات. فيما تم تخصيص 35% المتبقية لمجالات الأزياء والموضة. ليقدم بذلك تجربةً فريدةً للزوار تتماشى مع أنماط الحياة العصرية.

والمشروع الذي يحيط بحوض المرسى البحري تقدر مساحته ب 107 آلاف متر مربع، ويعد مشروعاً متكاملاً متعدد الاستخدامات؛ إذ يضم مناطق سكنية وتجارية ومرافق فندقية، بالإضافة إلى ممشى بحري كبير حول المرسى.

وقال الأستاذ محمد مراد العضو المنتدب لشركة المراكز العربية: "إن اتفاقية إدارة وتشغيل مركز مارينا مول الجبيل تمثل خطوةً إضافية للأمام في إطار التعاون مع شركة الغانم نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرة كبيرة وإبداع في تطوير المواقع السياحية، ولما يمثله مركز مارينا مول الجبيل من تميز من حيث الموقع وجمالية التصميم. وليكون مارينا مول الجبيل تكملة لاستراتيجية الشركة للتوسع في مختلف مناطق المملكة والحفاظ على مكانتها كرائد للمجال.”

من جانبها قالت السيدة ألطاف فؤاد الغانم عضو مجلس الإدارة في مجموعة فؤاد الغانم وأولاده: "إن شراكة المجموعة مع المراكز العربية كأحد المتخصصين الكبار في مجال تشغيل وإدارة المراكز التجارية في المملكة هو قرار مدروس لتحقيق المنفعة للطرفين ولفتح الباب لمزيد من الفرص في المستقبل، وسيضيف المشروع معلماً تجارياً وسياحياً هاماً لمدينة الجبيل؛ تماشيا مع رؤية المملكة الجديدة، وتطلعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع الداعم الرئيسي لهذا المشروع".

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