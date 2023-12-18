الرياض، المملكة العربية السعودية: وَقَّعَتْ شركة المراعي مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم. جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 13 و14 ديسمبر 2023م بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة المراعي فهـد بن محمد الدريـس، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري.

وفي هذا السياق، قال فهد الدريس: " إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وإيمانا بدورنا في دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث يعمل لدى المراعي أكثر من 500 من الأشخاص ذوي الإعاقة في المراعي التي تعد من أكثر بيئات العمل مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى أن المراعي لديها "الخط الصامت"، وهو أحد خطوط الإنتاج المخصص لذوي الإعاقة السمعية.

جديرٌ بالذكر أن المراعي ترعى وتدعم سنويًا أكثر من 300 جهة خيرية تعمل في مجال تنمية المجتمع في مختلف مناطق المملكة.

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