الدمام: وقعت شركة المراعي اتفاقية مع صندوق الوقف الصحي لتنفيذ مبادرة "العيون الجميلة"، وهي مبادرة صحية نوعية ترمي إلى دعم عمليات إزالة الماء الأبيض للمرضى المحتاجين. وفيما يعتبر الماء الأبيض حالة مرضية شائعة تصيب العيون، إلا أن عدم علاجها يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر، ما ينعكس سلبًا على قدرة المصابين على التعامل بشكل طبيعي خلال حياتهم اليومية. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات شركة المراعي في مجال الرعاية الصحية الذي يعد أحد المجالات التي تُعنى الشركة بها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وُقع الاتفاقية كل من الأستاذ عبدالرحمن العفالق، رئيس الاتصال المؤسسي في شركة المراعي، والأستاذ مؤيد الحدبان، الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، في مقر صندوق الوقف الصحي بالدمام. ومن المقرر أن يُوجه الدعم للمصابين الأكثر احتياجًا من ذوي الدخل المحدود، حيث ستجرى العمليات الجراحية اللازمة لتمكين المصابين من استعادة أبصارهم وتحسين حياتهم اليومية. وتُجسد مبادرة "العيون الجميلة" التزام المراعي بإحداث أثر اجتماعي إيجابي ودعم مبادرات الرعاية الصحية في المجتمع.

وتُعد جراحات الماء الأبيض من أكثر عمليات العيون شيوعًا في المملكة، حيث ينشأ المرض عن أسباب متعددة أهمها التقدم في العمر وأمراض السكر والضغط، والتي قد ينجم عنها ضعف في مرونة عدسة العين بحيث تصبح أسمك وأقل شفافية. وتقود هذه الحالة إلى فقدان البصر جزئيًا أو كليًا ما يؤثر على جودة حياة الأفراد المصابين. كما يعتبر التدخل الجراحي العلاج الوحيد المتاح لهذه الحالات. وتصنف نسب نجاح عمليات المياه البيضاء بأنها مرتفعة وتتجاوز 95%.

