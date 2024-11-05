الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت "المراعي"، أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم ورابع أكبر شركة ألبان من حيث قيمة علامتها التجارية عالميًا في 2024، اليوم عن دخولها في شراكة استراتيجية مع جوجل كلاود لتسريع مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتهدف "المراعي" من خلال هذا التعاون إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ودفع عجلة نموّها وتقديم تجربة استثنائية للعملاء في هذه السوق التنافسية.

في ضوء التصاعد المستمر لعدد سكان الشرق الأوسط وتزايد متطلباتهم الاستهلاكية، تدرك "المراعي" أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحسين عملياتها وتوفير منتجات وتجارب عالمية المستوى لعملائها. ويشكّل نقل أنظمتها الحيوية إلى جوجل كلاود خطوةً مهمةً نحو تسريع جهودها في الابتكار لمواكبة تحديات السوق الديناميكية، مستعينةً بمنصة جوجل للحوسبة السحابية القابلة للتوسّع والمرنة والمنخفضة التكلفة.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال دانكو ماراس، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة "المراعي": "نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة في منتجاتنا وخدماتنا للعملاء. وتأتي هذه الشراكة مع جوجل كلاود خير دليل على سعينا المستمر نحو الابتكار وتحقيق التميّز. وإنّنا على ثقة تامة بأنّ هذا التعاون سيفتح أمامنا فرصًا جديدة وسيساعد في دفع عجلة النمو والارتقاء بتجربة العملاء."

تشمل رحلة التحوّل الرقمي لشركة "المراعي" مهمتين رئيسيتين هما نقل مهام عمل SAP إلى جوجل كلاود باستخدام SAP RISE، ونقل تطبيقها للتجارة الإلكترونية إلى السحابة الإلكترونية. من شأن هذه الخطوات الاستراتيجية أن تمكن "المراعي" من تلبية الطلب العالمي المتنامي والاستفادة الكاملة من مزايا الحوسبة السحابية، بما في ذلك:

تعزيز الكفاءة التشغيلية: تضمن بنية جوجل كلاود القوية الآمنة والموثوقة لشركة "المراعي" تحقيق أداء تشغيلي عالي يمنحها الثقة في استمرارية الأعمال

تسريع وتيرة الابتكار: تسهم المنصة في تسريع تطوير التطبيقات والخدمات الجديدة ونشرها بشكل أسرع يتيح للمراعي سرعة الاستجابة لتحولات السوق بسرعة وكفاءة عالية.

التوسّع والنمو: توفّر جوجل كلاود بيئة قابلة للتوسّع تمكن "المراعي" من تحقيق خططها الطموحة للنمو، مع تحسين توزيع الموارد ودعم خططها المستقبلية بسلاسة.

التكامل السلس: تعي "المراعي" أهمية التكامل السلس مع منتجات جوجل كلاود وخدماتها، ومع مزوّدي الخدمات السحابية الآخرين، لتعزيز عملياتها بشكل أكبر. وباستخدام أدوات التشغيل الآلي والتحليل، ستتمكّن "المراعي" من الحصول على المعلومات الإحصائية والتحليلية المهمّة والاستفادة منها لتبسيط عملياتها الأساسية.

السيادة على البيانات: إنّ استضافة البيانات في السعودية من خلال جوجل كلاود تضمن للمراعي الامتثال للوائح التنظيمية المحلية وتتيح الملكية الكاملة للبيانات والتحكّم الكامل بها. يأتي هذا الالتزام بالسيادة على البيانات تماشيًا مع "رؤية السعودية 2023"، ما يؤكّد على التزام "المراعي" بالأولويات الوطنية ودورها في مسيرة التحوّل الرقمي في السعودية.

قال الدكتور فيصل الناصر، رئيس قسم تقنية المعلومات المؤسسي في شركة "المراعي": "نحن سعداء بشراكتنا مع جوجل كلاود في مسيرتنا نحو التحوّل الرقمي. فإنّ تطلعات "المراعي" العالمية تتطلّب استخدام تكنولوجيات حديثة وتقديم تجارب متميّزة للعملاء من أجل البقاء في صدارة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول الذي يواصل التطوّر بسرعة. ولا شك بإنّ بنية جوجل كلاود التحتية وتكنولوجياتها المتقدّمة ستوفّر لنا القاعدة الأساس للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية وضمان حصول عملائنا على قيمة استثنائية."

وأخيرًا، أضاف بدر الماضي، المدير الإقليمي لـجوجل كلاود في السعودية: "تُعدّ "المراعي" من روّاد الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، ونحن نفخر بدعم مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. بالاستفادة من بنية جوجل كلاود التحتية القوية وتكنولوجياتها المتطوّرة، لن تعزّز "المراعي" كفاءتها التشغيلية فحسب، بل ستتمكّن أيضًا من وضع معايير جديدة ترتقي بتجربة العملاء في المنطقة. وباعتبار "المراعي" من أكبر العلامات التجارية للألبان قيمةً على مستوى العالم، فإنّ التزامها بالتحوّل الرقمي سيشكّل مصدر إلهام كبير للشركات الأخرى في الشرق الأوسط."

نبذة عن المراعي

تأسست شركة المراعي عام 1977 ومقرها الرئيسي الرياض. تعتبر المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، كما تحتل علامتها التجارية المرتبة الأولى ضمن تصنيف العلامات التجارية للمواد الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.



وتواصل شركة المراعي تقديم منتجات غذائية وصحية عالية الجودة للمستهلكين من مختلف فئات الأعمار طوال أكثر من 45 عاماً للوفاء بشعارها الرئيس "جودة تستحق الثقة".

وَسَّعْت شركة المراعي مظلة منتجاتها لتضم بجانب الألبان، العصائر والمشروبات، والمخبوزات، والدواجن، وحليب الرضع، و التمور، والأسماك والمنتجات البحرية تحت 21 علامة تجارية و منها المراعي، لوزين، سفن دايز، اليوم، نيورالاك، فارمزسيلكت، ون بيين، ألميرا، سيما، المراعي برو، وبريمير شيف، وستطلق المراعي قريبًا علامتها التجارية الجديدة في قطاع اللحوم الحمراء لتعزز بذلك دورها الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030.

وفي عام 2023، حققت شركة المراعي دخلاً صافي 2.05 مليار ريال سعودي ومبيعات وصلت إلى 19,575.59 مليار ريال سعودي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بشركة المراعي: http://www.almarai.com

نبذة عن جوجل كلاود

تمثّل جوجل كلاود الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم جوجل كلاود حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل جوجل كلاود اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

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