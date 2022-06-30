مسقط، سلطنة عمان – أعلنت المدينة المستدامة - يتي، أول مشروع تطوير مستدام بالكامل في سلطنة عُمان، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع صحار الإسلامي، لفتح وتفعيل حسابات الضمان العقاري للمشروع التطويري الذي يقع ضمن أكبر مشروع سياحي متكامل في سلطنة عُمان. يأتي ذلك بهدف حماية ودائع المستثمرين والمطورين العقاريين، فضلاً عن تسهيل إجراء التعاملات العقارية وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 30/2018. حيث أصبح بالإمكان تقديم خدمات الضمان العقاري لمشتري الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 1657 وحدة، والتي تتألف من 1225 شقة و132 شقق فاخرة مخدومة و300 فيلا صديقة للبيئة وعالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل هاشل بن عبيد المحروقي، رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار المستدام وعبد الواحد بن محمد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية لدى صحار الإسلامي، وبحضور عدد من المسؤولين من "مجموعة عُمران" وشركة "دايموند ديفيلوبرز" و صحار الإسلامي.

وفي معرض حديثه حول توقيع الاتفاقية قال هاشل المحروقي، رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار المستدام: "يمثل هذا المشروع، البالغة قيمته الاستثمارية حوالي مليار دولار أمريكي، علامة فارقة في رحلتنا نحو الاستثمار في الإمكانيات اللامحدودة التي يوفرها القطاع السياحي في سلطنة عُمان لمواصلة تنميته وتوسيع آفاقه. كما نؤكد التزامنا بالعمل مع شركائنا لضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء والمستثمرين. وباعتباره من المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عُمان، تسهم هذه الشراكة مع صحار الإسلامي في ضمان أعلى معايير الحماية المالية لعملائنا، وجذب المستثمرين إلى السوق السياحي والعقاري في السلطنة".

من جانبه قال عبد الواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية لدى صحار الإسلامي: "نطمح باستمرار للعمل مع شركاء استراتيجيين فاعلين في مجال التطوير السياحي والعقاري، وجاءت هذه الاتفاقية ثمرة للتعاون البنّاء من قبل الجانبين لتحديد المتطلبات والأهداف. ويسعدنا أن نقدم خدمات مخصصة للعملاء والمستثمرين في المدينة المستدامة - يتي من أجل توفير مزيد من الدعم للقطاع السياحي والعقاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان".

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تطوير مشروع المدينة المستدامة يتي بالشراكة بين مجموعة عُمران، الذراع التنفيذي لتنمية وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وشركة دايموند ديفيلوبرز، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات والمُدن المستدامة. وستكون المدينة المستدامة ضمن أكبر مشروع تطوير حضري في المنطقة، يضم مرافق سكنية وتجارية وتعليمية وترفيهية عالية المستوى، وهو مصمم ليلبي أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تحقيق صافي صفرية الكربون بحلول عام 2040.

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