مسقط، سلطنة عُمان: وقعت المدينة المستدامة – يتي، أول مدينة رائدة في سلطنة عُمان تلتزم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040، شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي الإسلامي، في خطوة مهمة تهدف إلى تيسير الحلول المالية التي تتوافق مع أهداف الاستدامة والتنمية طويلة الأجل للمشروع.

جرى التوقيع الرسمي على هذه الشراكة خلال حفل أقيم في موقع المدينة المستدامة - يتي، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كل من المدينة المستدامة - يتي والأهلي الإسلامي، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين. ووقع الاتفاقية محمد الغفيلي، رئيس العمليات بمجموعة عُمران وعضو مجلس ادارة شركة المدينة المستدامة – يتي، ويوسف الرواحي، نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي. ويجسد هذا التعاون التزاماً مشتركاً بدعم رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز الاستثمار الأخلاقي في العقارات المستدامة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ودفع عجلة التنمية الحضرية المسؤولة.

تُعد المدينة المستدامة – يتي أكبر مشروع للتنمية الحضرية المستدامة في سلطنة عمان، إذ تجمع بين الطاقة المتجددة، وإنتاج الغذاء، وإعادة تدوير المياه والنفايات، والتنقل الذكي، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، لتأسيس مجتمع متكامل ومتطور يواكب متطلبات المستقبل. ومع اكتمال 96% من بنيتها التحتية حتى الآن، يسير المشروع بخطى ثابتة نحو الإنجاز الكامل بحلول العام 2026، مقدماً بيئة متكاملة تضم مساحات سكنية وتجارية وفندقية وتعليمية، تعزز أسلوب الحياة المستدام.

وقال محمد الغفيلي، رئيس العمليات بمجموعة عُمران وعضو مجلس ادارة شركة المدينة المستدامة – يتي: " نسعى، عبر استثمارات تقارب المليار دولار، إلى إحداث تغيير جذري في المشهد العقاري من خلال دمج مبادئ الاستدامة والابتكار، مع التركيز على تحقيق فوائد طويلة الأمد. ويعكس تعاوننا مع الأهلي الإسلامي التزامنا بالنمو المسؤول والمستدام، مما يضمن تطوير مجتمع متكامل خالٍ من الانبعاثات، يتماشى مع رؤية عُمان 2040، ويضع نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تصميم المدن المستدامة."

من جانبه، أكد يوسف الرواحي أن التعاون مع المدينة المستدامة – يتي يعكس التزام الأهلي الإسلامي الشامل ويدعم الجهود الرامية إلى دعم الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستدامة، والتي تتماشى مع رؤية عمان 2040، وأضاف: "نسعى من خلال تقديم الحلول المالية المناسبة إلى منح الأفراد والشركات فرصة للانضمام إلى مجتمع مبتكر وخالٍ من الانبعاثات. ونعمل معاً على بناء بيئة حضرية مسؤولة، مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لسلطنة عمان."

تعد المدينة المستدامة - يتي مشروعاً رائداً في مجال الاستدامة في سلطنة عمان، تقوم بتطويره شركة دياموند ديفلوبرز، التابعة لشركة سي القابضة، بالتعاون مع شركة عُمان للتنمية السياحية (عمران). وتمتد المدينة على مساحة تقارب مليون متر مربع بمحاذاة ساحل خليج عُمان، حيث تقدم نموذجاً مبتكراً للحياة والعمل والازدهار، من خلال دمج البنية التحتية الذكية، ونمط المعيشة منخفض الكربون، وتعزيز السياحة المستدامة.

يضم المشروع مزيجاً متنوعاً من المساحات السكنية والتجارية والتعليمية والضيافة، المصممة لتعزيز مجتمع مزدهر ومستدام. ويشمل مناطق تجارية وضيافة حديثة مع ساحة مركزية ومناطق تسوق وفندقين، إلى جانب الخدمات المجتمعية الأساسية مثل المدرسة ودار الحضانة ومركز الفروسية ومجمع رياضي داخلي ومناطق ترفيهية خارجية. وقد صُممت المدينة المستدامة - يتي للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول العام 2040، وهي نموذج ساطعٌ للحياة الحضرية المستدامة، وستسهم بشكل فاعل في عملية التحول البيئي والاقتصادي في عُمان.

ويشكل هذا التعاون علامة فارقة في التزام سلطنة عُمان بالتنمية الحضرية المستدامة، ويضمن استمرار المدينة المستدامة - يتي في تصدر مشهد المجتمعات الذكية القادرة على التكيف ومجاراة للمستقبل.

نبذة عن المدينة المستدامة – يتي:

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على بحر عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات (مجموعة سي القابضة)، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). من المخطط استكمال المشروع بحلول عام 2026، مما يجعله نموذجًا فريدًا للاستدامة والابتكار في المنطقة.

صُممت المدينة المستدامة – يتي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

يمتد مشروع المدينة المستدامة – يتي، الذي يتوقع تسليمه في العام 2026، على مساحة مليون متر مربع، ويتسع لما يزيد عن 10 آلاف نسمة. ويضم وحدات سكنية متنوعة، منها الفلل والتاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة، بما في ذلك منطقة زراعية وساحة مركزية فيها مركز تجاري ومدرسة ودار حضانة ومركز تأهيل لأصحاب الهمم، إلى جانب مجمع رياضي داخلي ونادٍ للفروسية، مع توفر العديد من الأنشطة الترفيهية الخارجية. ويضم المشروع فندقين و132 شقة فندقية فاخرة تحمل علامة "Nikki Beach". بالإضافة لذلك، تحتضن المدينة المستدامة -يتي العديد من المرافق التعليمية والثقافية رفيعة المستوى، لتوفير مساحة خلّاقة للبحث والتطوير في مجال الاستدامة، وبيئة مواتية لتبادل الخبرات والمعارف.

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