مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت المدينة المستدامة - يتي، أول مدينة في المنطقة تحقق حيادية الانبعاثات بحلول العام 2040، عن إحراز تقدم كبير في أعمال البناء، حيث تم إنجاز 96% من البنية التحتية للمشروع المصمم لاستيعاب نحو 10,000 شخص. ومن المتوقع اكتمال تطوير المشروع بشكل كامل في عام 2026.

وتشهد المنطقة السكنية والساحة المركزية في المدينة خطوات متسارعة نحو الإنجاز، حيث اكتملت البنية التحتية للساحة المركزية بالكامل، ووصلت نسبة الإنجاز في أعمال البناء بالساحة إلى 31%. بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز 33% من أعمال البناء الخاصة بالفلل والحي المستدام بشكل عام. وفي إطار الجهود الرامية لتوفير بيئة متكاملة للسكان، بدأت أعمال إنشاء المدرسة ورياض الأطفال في سبتمبر الماضي، عقب حفل وضع حجر الأساس، لتوفر مرافق مبتكرة تدعم استدامة المجتمع.

وستتضمن المرحلة المقبلة من التطوير التركيز على المرافق الحيوية للمجتمع، مثل المركز الصحي، والفندق المصنف من فئة الأربع نجوم، حيث تم بالفعل إسناد عقود هذه المشروعات إلى المقاولين المختصين. كما تشمل المرافق المخطط لها مستقبلاً قرية للتوحد، ونادٍ للفروسية، ومعهد ومختبر SEE، إلى جانب الجسور، ومواقف السيارات العامة التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومحطة لإنتاج الغاز الحيوي.

يتم تطوير مشروع المدينة المستدامة - يتي من قبل شركة “دايموند ديفيلوبرز" إحدى شركات مجموعة "سي القابضة"، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). ويُعد المشروع نموذجاً رائداً للمشاريع العمرانية الصديقة للبيئة في سلطنة عمان والمنطقة ككل. وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع وحداتها بالكامل، بينما يعكس الأداء القوي لمبيعات المرحلة الثانية الإقبال المتزايد على أنماط الحياة المستدامة. ومن اللافت أن المواطنين العُمانيين شكّلوا 55% من المشترين في المرحلة الأولى، مما يعزز من مكانة المشروع كوجهة جاذبة تلبي تطلعات المجتمع المحلي وتنسجم مع رؤيته للاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة، رئيس المبيعات والتسويق في المدينة المستدامة – يتي: "يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في رحلتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية في سلطنة عُمان والمنطقة. تُجسد المدينة المستدامة - يتي رؤيتنا لإنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، تركز على المسؤولية البيئية، والابتكار، وجودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لرؤية عُمان 2040. ومع اقترابنا من استكمال أعمال البنية التحتية، نخطو خطوة إضافية نحو تقديم مجتمع سكني يلبي الطلب المتزايد على أنماط الحياة المستدامة، ويرسي نموذجاً حياً وفريداً للمشاريع العمرانية التي تسعى لتحقيق صافي صفرية الانبعاثات على مستوى العالم".

يقع مشروع المدينة المستدامة – يتي على طول الساحل العُماني بالقرب من مسقط، ويمثل مشروعًا طموحًا يهدف إلى أن يصبح أكبر مجتمع مستدام تشغيلي في المنطقة وأول مدينة تحقق حيادية الانبعاثات بحلول عام 2040. يمتد هذا المشروع المبتكر على مساحة مليون متر مربع تقريبًا، ويقدم نموذجًا رائدًا للحياة منخفضة الانبعاثات، متبنيًا أحدث التقنيات الذكية لدعم الاستدامة بشكل شامل.

يطمح المجتمع إلى تقليص بصمة الانبعاثات للفرد بنسبة 78% كحدّ أدنى مقارنة بالمساكن وأنماط الحياة التقليدية في السلطنة. لتحقيق هذا الهدف الطموح، يتم التصدي للانبعاثات عبر ست مجالات رئيسية للاستدامة البيئية، والتي تتمثل في الغذاء، والطاقة، والمياه، والمنتجات، والتنقل والنفايات. ويعتمد المشروع على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، مع الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل كافة مرافقه.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المدينة المستدامة بإعادة تدوير المياه، وفرز النفايات لتفادي تحويلها إلى المكبّات، وتحقيق لاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء بنسبة 80%. وتضع هذه المبادرات المدينة في طليعة التصميم الحضري المستدام ونموذجًا للمستقبل في مجال العيش الصديق للبيئة في سلطنة عُمان وعلى مستوى العالم.

يمكن للمستثمرين تسجيل اهتمامهم بهذا المشروع المتميز على الرابط: www.thesustainablecity-yiti.com/floorplan.

نبذة عن المدينة المستدامة – يتي:

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على بحر عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات (مجموعة سي القابضة)، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). من المخطط استكمال المشروع بحلول عام 2026، مما يجعله نموذجًا فريدًا للاستدامة والابتكار في المنطقة.

صُممت المدينة المستدامة – يتي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

يمتد مشروع المدينة المستدامة – يتي، الذي يتوقع تسليمه في العام 2026، على مساحة مليون متر مربع، ويتسع لما يزيد عن 10 آلاف نسمة. ويضم وحدات سكنية متنوعة، منها الفلل والتاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة، بما في ذلك منطقة زراعية وساحة مركزية فيها مركز تجاري ومدرسة ودار حضانة ومركز تأهيل لأصحاب الهمم، إلى جانب مجمع رياضي داخلي ونادٍ للفروسية، مع توفر العديد من الأنشطة الترفيهية الخارجية. ويضم المشروع فندقين و132 شقة فندقية فاخرة تحمل علامة "Nikki Beach". بالإضافة لذلك، تحتضن المدينة المستدامة -يتي العديد من المرافق التعليمية والثقافية رفيعة المستوى، لتوفير مساحة خلّاقة للبحث والتطوير في مجال الاستدامة، وبيئة مواتية لتبادل الخبرات والمعارف.

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