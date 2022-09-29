· تستهدف داماك العقارية تحقيق مبيعات شهرية، عبر الإنترنت فقط، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2023

· تضيف كلاً من العقارات والمجتمعات الرقمية قيمة أكبر للمستثمرين والمالكين

· يساهم مشروع (D-Labs) في تحويل داماك إلى علامة تجارية رقمية عالمية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قال علي سجواني، المدير العام للعمليات في داماك العقارية والرئيس التنفيذي لمشروع دي-لابس (D-Labs)، بأن العقارات والمجتمعات الافتراضية التفاعلية بالكامل والمصممة في عالم الميتافيرس الافتراضي تساهم في تحقيق نمو كبير في "المبيعات الخالصة عبر الإنترنت" في شركة داماك العقارية.

وكشف سجواني خلال حديثه في "ملتقى دبي للميتافيرس" بحضور نخبة من خبراء الجيل الثالث للويب، بأن المعاملات العقارية التي تتم عبر الإنترنت فقط تمثل نسبة متزايدة باستمرار من النشاط العقاري لشركة داماك العقارية، مسجلةً نحو 100 مليون دولار أمريكي في كل ربع سنوي، في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نمو هذا الرقم الرقم ليصل إلى 150 مليون دولار أمريكي شهرياً بحلول منتصف عام 2023.

بالإضافة إلى المدير العام لشركة داماك العقارية، شهدت الجلسة التي أقيمت ضمن الأول اليوم من فعاليات "ملتقى دبي للميتافيرس" والتي حملت عنوان "فرص الميتافيرس في مجال العقارات الافتراضية"، مشاركة كلاً من: جو أبي عقل الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في ماجد الفطيم، وغاي بارسوناج مدير قطاع الميتافيرس في "بي دبليو سي"، وسامويل هاميلتون المدير الإبداعي في ديسانترالاند، في حين أدارت الجلسة سارة فورستر من صحيفة "ذا ناشيونال".

وعلق سجواني خلال حديثه في جلسة النقاش أمام المشاركين قائلاً: "خلال فترة تفشي الجائحة، واصلت داماك جهودها في تطوير مختلف القنوات الرقمية لاسيما تلك المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء. وفي ضوء ذلك، أطلقت الشركة قناة رقمية خاصة بالمبيعات عبر الإنترنت فقط، وبدأنا ببيع العقارات لعملائنا في مختلف أنحاء العالم من خلال استخدام برامج الاتصال المرئي "زووم" و"مايكروسوفت تيمز"، وكانت النتيجة أن حققنا مبيعات كبيرة وصلت لأكثر من 100 مليون دولار أمريكي في كل ربع سنوي عبر هذه القناة فقط".

وأضاف: "على الرغم من أن هذه التجربة حققت نتائج مذهلة، إلا أنها ليست تجربة غامرة أو متكاملة، حيث يكون التفاعل فيها مع العميل محدوداً بعض الشيء، لذا، بدأنا بالاستثمار في عالم ميتافيرس بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال قيامنا باعتماد تقنية التوأم الرقمي لجميع أصولنا ومجتمعاتنا، كي نتيح لعملائنا معاينة ومشاهدة الفلل والشقق التي يرغبون بشرائها افتراضياً قبل أن يقوموا بإتمام عملية الشراء".

من جهةٍ أخرى، ناقش سجواني مع نظرائه من المتحدثين في هذه الجلسة، مجموعة من المواضيع المتعلقة بالعقارات والجيل الثالث للويب، بما في ذلك قطاع العقارات الافتراضي المزدهر، وكيف يتم الاستفادة من التكنولوجيا لإشراك المستثمرين المحتملين، وأبرز الاتجاهات والفرص المستقبلية التي يمكن أن نتوقع رؤيتها بالتزامن مع تطور عالم ميتافيرس.

وتحدث أمام الحضور تعليقاً على أهمية الاستفادة من المواهب والخبرات الخاصة بالجيل الثالث للويب قائلاً: "إن مفتاح الشركات التي ترغب في الانتقال إلى هذا العالم الافتراضي هو تأسيس شركة وفريق عمل منفصل يتمتع بالموهبة والمهارات المميزة وأغلبهم من جيل الشباب، الذين قد لا يتناسبون مع ثقافات الشركات التقليدية، ولأجل ذلك قمنا بإطلاق مشروع دي-لابس ليكون بمثابة بوابة دخول للاستثمار في عالم ميتافيرس".

هذا وقد تم إطلاق مشروع دي-لابس من قبل مجموعة داماك، الشركة الأم لشركة داماك العقارية، في شهر أبريل 2022، حيث تمثل هذه المبادرة جانباً من طموحات الشركة للانتقال إلى الأصول الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، حيث يسعى علي سجواني إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحويلها إلى علامة تجارية رقمية رائدة على الصعيد العالمي، في الوقت الذي تخطط فيه المجموعة إلى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لذا تأمل مجموعة داماك من خلال هذا المشروع من توسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المجموعة المتعلقة بالأصول الرقمية، بدءاً من المنازل الافتراضية والعقارات الرقمية، وصولاً إلى الأجهزة الرقمية القابلة للارتداء والمجوهرات الرقمية للعلامات الفاخرة التي تنوي تحت مظلة المجموعة وهي دار المجوهرات السويسرية الفاخرة "دي جريسوغونو" وعلامة الأزياء الإيطالية الفاخرة "روبرتو كافالي".

هذا وتعد داماك العقارية من خلال مشروعها الجديد دي-لابس، شركة رائدة في تطوير مجتمعات رقمية، والتي توفر أماكن إقامة افتراضية متطورة وتجارب بيع بالتجزئة مع تمكين مالكي الأصول من التفاعل في بيئات رقمية حقيقية، حيث ستتاح لأولئك الذين يستثمرون في العقارات الرقمية، إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة والمرافق المتواجدة على أرض الواقع، بما في ذلك منافذ بيع الأطعمة والمشروبات والفنادق والمنتجعات وغيرها.

وفي إطار "استراتيجية دبي للميتافيرس" التي تم الإعلان عنها هذا العام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق ملتقى دبي للميتافيرس.

هذا وقد استضافت "مؤسسة دبي للمستقبل" الملتقى في "متحف دبي للمستقبل" يومي 28 و29 سبتمبر 2022، وقد جمع الحدث العالمي أكثر من 300 خبير إقليمي ودولي من أكثر من 40 مؤسسة وشركة تكنولوجيا من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، الذين يلعبون دوراً بارزاً في تشكيل مشهد الجيل الثالث للويب والاستفادة من تطبيقاته المحتملة.

لمعرفة المزيد حول وجهات نظر علي سجواني ومشاريعه المتعلقة بالرموز غير قابلة للاستبدال، فضلاً عن اهتماماته الأخرى يرجى زيارة مدونته الرسمية على الرابط التالي: alisajwani.ae/blog

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نبذة عن علي سجواني:

علي سجواني هو المدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري الفاخر. تشمل مسؤولياته اليومية بصفته المدير العام، الإشراف على العديد من الوظائف الرئيسية التي تعتبر بالغة الأهمية لنمو الشركة وتوسعها واستراتيجيتها طويلة الأمد وأهمها: تطوير إدارة علاقات العملاء وعمليات التسليم والتحصيل والتسويق والاتصالات (التقليدية والرقمية) والمبيعات المباشرة وتكنولوجيا المعلومات والضيافة.

تشمل إنجازاته الرئيسية داخل الشركة، الإشراف الكامل على جميع عمليات استقطاب العملاء المحتملين المباشرة، مما أدى إلى تحقيق نمو مضاعف على أساس سنوي عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية وتقديم الإجراءات والمبادرات التي خفضت من تكاليف التسويق، كما ساهم في نقل الشركة إلى اعتماد المعاملات اللا ورقية وتبسيط وظيفة المجموعات من خلال إدخال نظام مشابه للنظام المصرفي، إلى جانب الحفاظ على وتيرة العمل في مختلف الأقسام أثناء فترة تفشي جائحة كوفيد-19، وغيرها من الأمور الأخرى.

مدفوعاً بشغفه الكبير نحو التكنولوجيا، أطلق علي مشروع "دي – لابس"، المشروع الخاص بمجموعة داماك للدخول إلى عالم الميتافيرس الافتراضي بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، حيث تطمح المجموعة إلى أن تصبح إحدى أبرز المجموعات التي تستثمر في ميتافيرس.

بينما تشق مجموعة داماك طريقها نحو عالم ميتافيرس الافتراضي، يتولى علي زمام القيادة بصفته الرئيس التنفيذي لمشروع دي-لابس حيث تمثل هذه المبادرة جانباً من طموحات الشركة للانتقال إلى الأصول الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، حيث يسعى علي إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحويلها إلى علامة تجارية رقمية رائدة على الصعيد العالمي.

كما يقوم علي بالعديد من الأنشطة والأعمال الخيرية من خلال مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لمجموعة داماك ومؤسسة حسين سجواني-داماك الخيرية التي تم تأسيسها للإشراف على المبادرات الخيرية التي تقوم بها المجموعة، فضلاً عن التمويل الخاص من قبل مؤسسها ،حسين سجواني، إذ يتمحور هدفها الرئيسي بالنهوض بالتعليم والتعلم، بينما تعد المؤسسة أيضاً مشاركاً نشطاً في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع قيم المجموعة وأهدافها الإنسانية.

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أُسيد كالو

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