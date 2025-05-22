نجران، المملكة العربية السعودية – في خطوة استراتيجية تعكس نموها المتسارع ورؤيتها التوسعية، أعلنت شركة المجدوعي شانجان عن افتتاح منشأة متكاملة وحديثة في منطقة نجران، وذلك بالشراكة مع موزعها المعتمد "شركة بهجة نجران"، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز انتشارها وتقديم خدمات راقية في مختلف أنحاء المملكة.

وتقع المنشأة الجديدة على طريق الملك عبدالله الحيوي في نجران، حيث تمثل نموذجًا متطورًا في خدمات السيارات، وتضم صالة عرض عصرية بمساحة صُمّمت لتوفير تجربة استثنائية للعملاء، إلى جانب مركز صيانة متكامل مجهّز بأحدث التقنيات والمعدات.

وقد تم تجهيز مركز الصيانة بأدوات متقدمة وأنظمة تشخيص حديثة تُمكّنه من تقديم خدمات الصيانة بكفاءة عالية وتقليل فترات الانتظار، بما يضمن للعملاء تجربة سلسة ومريحة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة والموثوقية. ويأتي ذلك انسجامًا مع استراتيجية المجدوعي شانجان في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة عبر شبكة فروعها في المملكة.

ويمثل هذا التوسع خطوة مهمة لتعزيز تواجد علامة شانجان في المنطقة الجنوبية، مستندًا إلى الثقة المتزايدة من العملاء في جودة سيارات شانجان واعتماديتها وقيمتها التنافسية. كما يحتوي الفرع الجديد على مستودع مخصص لقطع الغيار الأصلية، يُدار مباشرة تحت إشراف شركة بهجة نجران، ما يضمن سرعة التوريد وتوافر القطع لدعم كفاءة خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة العملاء.

ومع افتتاح فرع نجران، ترتفع شبكة المجدوعي شانجان إلى 30 صالة عرض و33 مركز صيانة تغطي جميع مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب، مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء أينما كانوا، ويؤكد التزامها بتقديم تجربة متكاملة وشاملة.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤيتها لتقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات السوق السعودي، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع موزعين محليين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يعكس المكانة الرائدة لعلامة شانجان في المملكة.

نبذة عن شركة شانجان :

تأسست في العام 1862 وبدأت إنتاجها الفعلي للسيارات قبل 35 عام وارتفع مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد حرصت على تعزيز قدراتها التقنيـة وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف المواصفات العالمية المطلوبــة بعد أن قامت بتطوير مصانعها ومراكز الأبحاث للمنافسة في الأسواق العالميـــة، وتنوي شركة شانجان لصناعة السيارات التوسع في الأسواق العالمية بعد نجاحها الكبير في الأسواق الصينية وارتفاع مستوى الجودة في إنتاجها، ومن أهم الأسواق التي سعت للدخول إليها سوق المملكة العربية السعودية بعد اتفاقها مع واحد من أكبر وكلاء السيارات وأكثرهم خبرة وهي "شركة المجدوعي للسيارات" والتي تضم شبكة فروع تغطي كافة مدن المملكة بالإضافة الى مراكز مختلفــة من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار.

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