أعلن المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، وشركة ليجاسي للتطوير والإدارة، عن توقيع اتفاقية تعاون رسمية مع منصة فلوج، المنصة الرائدة للتصوير الفوتوغرافي والمجتمع الإبداعي في مصر، لإطلاق برنامج "فريمينج تايم" وهو برنامج واعد للتعليم الفوتوغرافي والسرد الثقافي البصري يهدف إلى تمكين المصورين الناشئين في مختلف أنحاء مصر.

وقد شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والأستاذ خالد طاهر، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة فلوج، والمهندسة ميريت السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي للتطوير والإدارة، إيذانًا ببدء تعاون طويل الأمد يجمع بين التراث، والسرد المعاصر، والثقافة البصرية.

ويهدف برنامج "فريمينج تايم" إلى خلق جيل جديد من المصورين القادرين على توثيق وتفسير وإعادة تخيل الهوية الثقافية المصرية من خلال سرد بصري معاصر. كما سيحوّل البرنامج المتحف المصري الكبير إلى مركز حي للتعليم والإبداع عبر سلسلة من الورش التعليمية، والماستر كلاس، والجولات الفوتوغرافية، والحوارات، والمعارض، والتجارب البصرية التفاعلية.

وسيضم البرنامج نخبة من المصورين المصريين، والمُدرّسين، والمتخصصين في تنسيق المعارض الفنية، إلى جانب المواهب الناشئة، ضمن تجربة ديناميكية تحتفي بالتصوير الفوتوغرافي ليس فقط كوسيلة فنية، بل أيضًا كأداة للحفاظ على التراث وتعزيز الحوار المجتمعي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، صرّح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، قائلًا:

"يلتزم المتحف المصري الكبير بتقديم تجارب ثقافية مؤثرة تربط بين التراث والإبداع المعاصر. ومن خلال برنامج "فريمينج تايم"، نسعى إلى دعم المواهب الناشئة وتشجيع الأجيال الجديدة على التفاعل مع الإرث الثقافي المصري عبر التصوير الفوتوغرافي والسرد البصري."

وأضافت المهندسة ميريت السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي للتطوير والإدارة:

"في ليجاسي للتطوير والإدارة، نؤمن بأن المتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة للحفاظ على التراث، بل منصة للإبداع والتعلّم والتبادل الثقافي. ومن خلال "فريمينج تايم"، نفخر بدعم جيل جديد من رواة القصص البصرية وصناعة تجارب تربط بين ماضي مصر والتعبير الفني المعاصر."

كما صرّح الأستاذ خالد طاهر، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة فلوج:

" فريمينج تايم ليس مجرد برنامج للتصوير الفوتوغرافي، بل منصة للتعليم والتعبير والتبادل الثقافي. ويعكس تعاوننا مع المتحف المصري الكبير رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين المبدعين وبناء منظومة مستدامة للسرد البصري في مصر للجمهور المحلي والعالمي.”

ومن المقرر إطلاق البرنامج في يونيو ٢٠٢٦، وسيتضمن:

ورش تعليمية وماستر كلاس

جولات فوتوغرافية وتجارب تفاعلية

جلسات حوارية ومراجعات الملف الفني.

مسابقات تصوير وتحديات للسرد البصري

معارض فنية كبرى تُقام داخل المتحف المصري الكبير

ومن المتوقع أيضًا أن يستقطب البرنامج آلاف المبدعين الشباب والزوار من خلال الفعاليات الميدانية والبرامج الرقمية واسعة النطاق.

ومن خلال الجمع بين القيمة الثقافية للمتحف المصري الكبير والنظام الإبداعي المتنامي لمنصة فلوج، يرسّخ برنامج "فريمينج تايم" مكانته كأحد أكثر المبادرات الطموحة في مجال التصوير الفوتوغرافي والتعليم الثقافي في المنطقة.

نبذة عن المتحف المصري الكبير

تم تصميم المتحف المصري الكبير ليقدم أكبر مجموعة متكاملة في العالم مخصصة للحضارة المصرية القديمة، حيث يعرض ويحافظ ويدرس آلاف القطع الأثرية الممتدة عبر آلاف السنين. ويحتفي المتحف بتنوع التاريخ والثقافة المصرية بهدف ربط الزوار بالإبداع والمعرفة والأفكار وببعضهم البعض. ومن خلال دمج الترفيه والثقافة والتعليم وأسلوب الحياة، يقدم المتحف تجربة شاملة تحتفي بماضي مصر وحاضرها ومستقبلها.

نبذة عن فلوج

فلوج هي المنصة الرائدة للتصوير الفوتوغرافي والسرد البصري في مصر، حيث تربط بين المصورين والعلامات التجارية والمؤسسات ومشتري الصور من خلال البرامج التعليمية، والمعارض، وفرص الترخيص، والتجارب الإبداعية.

