مسقط: حصدت المتحدة للأوراق المالية، إحدى شركات الوساطة الرائدة في سلطنة عُمان، جائزة "أفضل منصة للتداول الإلكتروني - عُمان" خلال مؤتمر OERlive DX 2025، تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في تعزيز الابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وقد سُلّمت الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور عبد الله الراشدي، مستشار التحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتجسّد هذه الجائزة ريادة شركة المتحدة للأوراق المالية واستمرار استثمارها في تطوير تجربة التداول عبر منصتها الرقمية الرائدة "e-Tadawul".

ومن خلال هذا التكريم تبرز منصة "e-Tadawul"، وهي منصة تداول رقمية متقدمة تتيح للمستثمرين الوصول الآمن والمتوافق تمامًا مع الأنظمة المعتمدة من هيئة الخدمات المالية (FSA)، توفّر المنصة بوابة موحدة مستضافة محليًا، تُمكّن المستثمرين من التداول ليس فقط في بورصة مسقط، بل في جميع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية الرئيسية، مما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية بكفاءة وثقة.

صُممت منصة "e-Tadawul" لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستثمري اليوم، حيث تُتيح تجربة تداول سلسة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، مع تنفيذ المعاملات متعددة العملات في الوقت الفعلي طوال أيام الأسبوع. وتمنح هذه المرونة المستخدمين القدرة على الاستفادة من الفرص السوقية فور ظهورها، في أي وقت ومن أي مكان.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الفاضل مصطفى بن أحمد سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، قائلًا: "يشرفنا للغاية الحصول على هذه الجائزة المرموقة، والتي تمثّل شهادة حقيقية على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بالابتكار. في المتحدة للأوراق المالية، لا يُعد التحول الرقمي مجرد ترقية تقنية، بل هو فلسفة جوهرية تُوجّه تعاملنا مع عملائنا وتقديم القيمة لهم. ومن خلال منصة "e-Tadawul"، أعدنا تصوّر تجربة الاستثمار عبر دمج الوصول العالمي والامتثال التنظيمي والخصائص الذكية ضمن حل رقمي متكامل. وسنواصل التزامنا بالتميّز، وسنستمر في تطوير منصات مبتكرة تُمكّن المستثمرين، وتعزز منظومة الأسواق المالية في سلطنة عُمان، وتتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع للتحول الرقمي."

إن أبرز ما يميز منصة "e-Tadawul"هو نظام التحليلات المتكامل الذي توفره ضمن لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. تقدّم المنصة للمستخدمين أسعارًا مباشرة، إلى جانب توفير عمق السوق من المستوى الثاني، وأدوات متقدمة لعرض الرسوم البيانية، ومقاييس تحليلية للأساسيات، وتكاملًا مع الأخبار المالية بلغتين: العربية والإنجليزية، مما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة ومدروسة بناءً على بيانات فورية. بالإضافة إلى ذلك، توفّر "e-Tadawul" هوامش تنافسية في أسعار صرف العملات الأجنبية، وخدمة تحويل الأموال في نفس اليوم، مما يُعزز الكفاءة ويوفر تجربة أكثر سلاسة وملاءمة للمستخدمين.

ومن خلال منصات مثل "e-Tadawul"، تواصل المتحدة للأوراق المالية ترسيخ معايير جديدة في مشهد أسواق رأس المال، مؤكدة مكانتها كمؤسسة مالية رائدة تتبنى رؤية مستقبلية، وملتزمة بتقديم حلول تداول آمنة ومتطورة وسهلة الوصول للجميع.

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