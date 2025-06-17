دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفلت شركة المال للتطوير العقاري بحضورها حفل افتتاح فندق ذا أن إكسبيكتد إيبيزا، أول وجهة تنطلق تحت علامة ذا أن إكسبيكتد هوتلز الفندقية. ويجسد هذا الفندق المعاد تصوّره في إيبيزا بداية رحلة دولية طموحة، تتولى شركة المال قيادتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مشروعها الرائد فندق وشقق ذا أن إكسبيكتد جزيرة المرجان في رأس الخيمة والمقرر افتتاحه عام 2027.

تأسيس حضور استثنائي للعلامة التجارية في الشرق الأوسط

يضم فندق وشقق ذا أن إكسبيكتد جزيرة المرجان 422 غرفة فندقية ووحدة سكنية مجهزة بالكامل مع إطلالات على الخليج العربي على بعد خطوات قليلة من منتجع وين. تتميز هذه الوجهة بمجموعة متكاملة من المرافق المتميزة، منها مسبح متماهٍ مع الأفق على السطح، ونادٍ شاطئي ينبض بالحياة، ومرافق ترفيهية متنوعة، ومساحات مخصصة للعناية بالصحة تركز على التمارين النشطة، وحدائق صغيرة مورقة، ومفاهيم طهي مبتكرة، إلى جانب العديد من التجارب الفريدة والاستثنائية الأخرى.

يقود مشروع ذا أن إكسبيكتد جزيرة المرجان شركة المال للتطوير العقاري، ومن المتوقع أن ينجز بالتعاون مع مجموعة فنادق بلاديوم في الربع الأول من عام 2027. وستتولى المجموعة الإسبانية إدارة هذا المشروع الفندقي السكني الفاخر والفريد، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التصميم المبتكر، وفنون الطهي الرفيعة، والتجارب الترفيهية الاستثنائية، التي تنسجم جميعها بتناغم فريد. ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، قامت شركة المال بتعيين مكتب "دار" المرموق للهندسة والتصميم كمستشار رئيسي للتصميم في هذا التطوير الثوري على جزيرة المرجان.

لا يقتصر هذا المشروع على إعادة تعريف مفهوم الفخامة الساحلية فحسب، بل يعكس أيضاً النمو المتسارع لتأثير شركة المال للتطوير العقاري في المنطقة ورؤيتها الطموحة في تقديم وجهات عالمية تلبي تطلعات المسافر العصري. وقد وضع المشروع بالفعل معياراً جديداً على جزيرة المرجان، حيث بلغت أسعار بيع الوحدات مبلغاً مذهلاً قدره 6,300 درهم للقدم المربعة، وهو الأعلى في تاريخ الجزيرة حتى الآن.

من إيبيزا إلى الإمارات: عصر جديد من الفخامة

ولد فندق ذا أن إكسبيكتد إيبيزا كمفهوم مبتكر للفخامة التجريبية في قلب بلايا ديَن بوسا، الوجهة الأولى لكل من يسعى إلى ترفيه راقٍ يتميز بالجرأة والتميز. وبعد تجديد شامل، أعاد برج أوشوايا تقديم نفسه ليفسح المجال لهذا المفهوم الجديد، المستوحى من فندق أوشوايا إيبيزا بيتش الشهير والمجاور، الذي يواصل دمج أفضل منسقي الموسيقى عالمياً مع تجارب إقامة استثنائية.

وقد افتتح فندق ذا أن إكسبيكتد إيبيزا مؤخراً مطعم هيلز كيتشن الأول في أوروبا من توقيع الشيف العالمي غوردن رامزي، مما أضاف بعداً جديداً لعروضه الذوّاقة التي تشمل ستة مطاعم ومقاهٍ مميزة. كما يعزز مركز ذا بودي هاب، وهو نادٍ صحي مبتكر يقدم تجارب عافية ولياقة شخصية بالكامل، التزام الفندق بتوفير تفاصيل مخصصة تلبي تفضيلات كل ضيف على حدة.

بالنسبة لشركة المال للتطوير العقاري، لا يمثل إطلاق فندق ذا أن إكسبيكتد إيبيزا مجرد الكشف عن علامة فندقية جديدة، بل يشكل نقطة تحول استراتيجية، حيث يعزز هذا المشروع دور الشركة كمطور حصري يجلب رؤية فنادق ذا أن إكسبيكتد إيبيزا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع مجموعة فنادق بلاديوم. ومع استمرار صعود رأس الخيمة كوجهة عالمية للحياة العصرية والسياحة، تتصدر شركة المال هذا التحول، مشكّلةً ما سيكون واحدة من أكثر تجارب الضيافة الساحلية تميزاً في المنطقة.

ويمثل افتتاح فندق ذا أن إكسبيكتد إيبيزا الانطلاقة الرسمية لعلامة ذا أن إكسبيكتد إيبيزا هوتلز التابعة لمجموعة فنادق بلاديوم، والتي انبثقت عن فندق أوشوايا إيبيزا بيتش الشهير. ويعيد هذا المفهوم الجريء تعريف الفخامة من خلال منظور مبتكر يتجاوز المألوف ويكسر الحواجز التقليدية.

المال للتطوير العقاري: رؤية عالمية رائدة

منذ تأسيسها عام 2022، تلتزم شركة المال للتطوير العقاري برفع معايير الضيافة الفاخرة والعقارات في دولة الإمارات. ويبرز مشروعها الحائز على جوائز هاريسون لا مير، الذي نال لقب أفضل مشروع فلل خاصة لعام 2024، التزام الشركة بابتكار عقارات متطورة وعصرية. كما أطلقت الشركة مؤخراً علامة ذا ون باي المال التي تستعد للتوسع في ست وجهات حول جنوب شرق آسيا. تواصل المال للتطوير العقاري دورها الحيوي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات، مما يعزز مكانة الدولة في السوق السياحي العالمي.

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