شركة المال للتطوير العقاري، التي نشأت في دولة الإمارات، أعلنت إطلاق مشروعها الدولي الأول ذا ون باي المال في جزيرة بالي، إندونيسيا ضمن استراتيجيتها العالمية الطموحة للنمو حتى عام 2030، لتجسّد فصلاً جديداً من الابتكار الإماراتي على الساحة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة المال للتطوير العقاري، المطوّر العقاري الفاخر المنطلق من دولة الإمارات، عن توسّعها الاستراتيجي على الساحة الدولية بإطلاق أولى مشاريعها في جنوب شرق آسيا ذا ون باي المال في جزيرة بالي الإندونيسية. ويمثل هذا المشروع الخطوة الأولى للعلامة في هذه المنطقة الحيوية، مع مشاريع أخرى قيد التطوير حالياً في كل من تايلاند، وفيتنام، والفلبين، وسيشيل، وموريشيوس.

يأتي هذا التوسع ضمن خطة التوسع العالمية للشركة حتى عام 2030، ويجسد تنامي تأثير الإمارات في سوق العقارات العالمية، ويؤكد كيف تسهم الشركات المطوّرة الإماراتية، مثل المال، في إعادة رسم مشهد السكن العصري حول العالم من خلال تصاميم ملهمة وحلول سكنية تتمحور حول أسلوب الحياة.

يقع مشروع ذا ون باي المال في منطقة نوسا دوا الراقية على الساحل الإندونيسي، ويقدّم مفهوماً متكاملاً للعيش بأسلوب المنتجعات السكنية الفاخرة، حيث تلتقي الفخامة بالثقافة وروح الألفة في بيئة تنبض بالتميّز.

ويضم المشروع مجموعة مختارة من المساكن الخاصة الراقية، والفلل، والمنازل المستقلة، مدعومة بخدمات منتجعية مصممة بعناية، وبرامج عافية متكاملة، وتجارب طهي مميزة. ويوفّر هذا المشروع، الذي يعدّ أول انطلاقة عالمية لعلامة المال، أسلوب حياة شاطئي راقٍ، صمم بعناية ليلبي تطلعات المقيمين والمسافرين أصحاب الذوق الرفيع.

واستكمالاً لهذا الزخم، أعلنت شركة المال العقارية المطوّر الإماراتي الرائد عن خطط توسعية طموحة في جنوب شرق آسيا، حيث تم تأكيد وجهات مستقبلية في كل من تايلاند، وفيتنام، والفلبين، وسيشيل، وموريشيوس.

وفي إطار رؤيتها لتغيير مفهوم العلاقة مع العقار، تعمل المال على تطوير أساليب استثمارية مبتكرة ومخصصة، تلبّي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين. ومن بين المبادرات البارزة، تعتزم الشركة إطلاق تطبيق ذا ون قريباً، ليكون منصة رقمية تفاعلية تمكّن المستثمرين من استكشاف المشاريع القادمة والوصول إلى محفظتها العالمية بسهولة، سواء من داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال دميتري ستاروفويتوف، مؤسس شركة المال للتطوير العقاري:" لقد أتيحت لنا الفرصة لابتكار مشاريع مذهلة داخل دولة الإمارات، ونشعر أن الوقت قد حان لنأخذ هذه الرؤية إلى الأسواق العالمية. ومع دخولنا هذا الفصل الجديد، نحمل معنا كل ما تعلمناه من سوق الإمارات الديناميكي ونطبّقه على هذه الفرص الجديدة والمهمة."

تأسست شركة المال للتطوير العقاري في عام 2022 بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة الفاخرة والعقارات في دولة الإمارات، وهي الآن توسّع هذه الرؤية على الصعيد الدولي. وتضم محفظتها المتنامية مشاريع بارزة مثل ذا أن إكسبيكتد جزيرة المرجان في رأس الخيمة، وهو فندق ومجمع سكني حقق مبيعات قياسية، بالإضافة إلى فلل هاريسون دبي، وهي مجموعة فلل شاطئية فائقة الفخامة تقدّر قيمة كل منها بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي.

مع إطلاق مشروع ذا ون باي المال في بالي، تقدّم شركة المال للتطوير العقاري جيلها الجديد من المساكن العصرية إلى العالم. وقد تم تصميم هذا المشروع ليتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمقيمين والمسافرين العصريين، حيث يعكس نهج العلامة الفريد في تطوير العقارات، عبر ابتكار مساحات توفّر تجارب استثنائية لا مثيل لها. وبينما تواصل المال توسّعها الدولي، تبقى متجذّرة في أصولها الإماراتية، جالبةً معها لمسات التصميم الفاخر والتميّز الإقليمي إلى أسواق جديدة، ومبرزةً دور العلامات المحلية في رسم ملامح مستقبل العقارات العالمية.

لمعرفة المزيد عن مشروع ذا ون باي المال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.almal-investments.com/the-one-bali

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