شملت تأسيس فرع لوقت اللياقة ومركز قرة لحضانة الأطفال

الرياض، المملكة العربية السعودية: أكملت "الماجدية ريزدنس" توقيع اتفاقيات مع عدة شركاء لتوفير خدمات في مشروع "الماجدية فيلج" لتجعله مجتمعاً متكاملًا يقدم لسكانه تجربة فريدة من نوعها.

حيث وقعت "الماجدية ريزدنس" خمس اتفاقيات مع شركة لجام الرياضية، المالكة لسلسلة نوادي وقت اللياقة، و"قرة" لحضانة الأطفال ونعناع دايركت ومقهى جورميه ومغسلة اكسبرس لتقديم خدماتهم في مشروع "الماجدية فيلج "بحي حطين في الرياض.

وشملت اتفاقية "الماجدية ريزدنس" وشركة "لجام"؛ افتتاح فرع لوقت اللياقة في مجمع "الماجدية فيلج"، لرفع مستوى الخدمة، وتحسين تجربة السكان من خلال تهيئة البيئة اللازمة واستحداث خيارات جديدة ومختلفة تعزز مشاركة السكان والمقيمين في الأنشطة الترفيهية والرياضية. وأعلنت "الماجدية ريزدنس" أن الاشتراك في النادي الرياضي الرجالي والنسائي سيكون مجاناً لجميع السكان لمدة 5 سنوات.

كما تعاقدت الماجدية مع قرة لحضانة الأطفال لافتتاح مركز لضيافة الأطفال في "الماجدية فيلج "مع توفير أعلى معايير الجودة وأقصى مستويات السلامة؛ للمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين تجربة السكان، سعياً للتكامل مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة والصحة للأطفال، وذلك عبر تقديم برامج تطويرية متخصصة للأطفال وتوفير حاضنات مؤهلات ومتخصصات في أساسيات التعامل معهم.

ووقعت "الماجدية ريزدنس" اتفاقية مع "مغسلة اكسبرس" لافتتاح فرع لها في مجمع " الماجدية فيلج" لتقديم خدمة غسيل وكي الملابس عبر تطبيق "غسيل اكسبرس" الذي يتيح للسكان طلب الخدمة وتسليم واستلام الملابس عبر المندوب، بالإضافة إلى اتفاقية مع جورميه كافيه لافتتاح فرع في مجمع الماجدية فيلج.

ولضمان توفير الخدمات التموينية والاحتياجات المنزلية الأساسية للسكان؛ وقعت "الماجدية ريزدنس" اتفاقية مع نعناع دايركت لافتتاح فرع ميني ماركت في مجمع "الماجدية فيلج" وتوصيل الطلبات إلى مقر السكن عبر تطبيق نعناع.

ويحتل مشروع "الماجدية فيلج "موقعاً استراتيجياً على طريق الامام سعود بن فيصل وبقرب من طريق الملك خالد وطريق الإمام تركي الأول ويضم الموقع العديد من مراكز التسوق والترفيه والخدمات المميزة، ويضم 24 مبنى تحتوي على 338 شقة سكنية فاخرة.

وفي مزايا إضافية لسكان "الماجدية فيلج" أعلنت "الماجدية ريزدنس" تقديمها خدمات ما بعد البيع مجاناً لمدة 5 سنوات وتشمل سداد فاتورة المياه، وسداد عداد الكهرباء العام، وصيانة المصاعد والممرات العامة ونظافتها، ومتابعة نظافة الحدائق، والخزانات ومكائن الضخ مع ضمانات تصل إلى 25 عاماً على الإنشاءات.

ويوفر مجمع "الماجدية فيلج" لسكانه صالة لاونج ومساحات خضراء تتوزع على أربع حدائق داخلية بمساحة 4 آلاف متر مربع، مع إطلالات لأغلب الشقق عليها عبر نوافذها وشرفاتها، بالإضافة إلى توفير عربات قولف في جميـع الوحـدات التجارية لنقـل السـكان وتوصيل احتياجاتهـم،

كما يقدم المجمع لسكانه شبكة اتصالات تقدم "سـنترال" مباشـر، يربـط بين جميـع الوحدات السـكنية والمحلات التجارية، إضافة إلى منظومة نظافة متكاملـة، تضمـن نظافـة المحلات التجارية تحت إشـراف وإدارة "الماجديـة فيلج".

وعلى مدى مسيرتها التي تمتد لأكثر من 50 عاماً في النشاط العقاري، طورت "الماجدية ريزدنس" حتى الآن 140 مشروعاً تضم 850 مبنى، وتحتوي على 12 ألف شقة سكنية، وبإجمالي مسطحات بلغت مليون متر مربع، يسكنها أكثر من 40 ألف شخص.

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