جدة – يسرّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تستضيف حلقة نقاش رفيعة المستوى ضمن منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو، أذربيجان، تحت شعار: "تخفيف مخاطر التجارة والاستثمار من أجل الازدهار الإقليمي"، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، من الساعة 10:00 إلى 11:00.

وستجمع الجلسة نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين والشركاء التنمويين، لبحث دور حلول تخفيف المخاطر في حشد رأس المال الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو المستدام في أذربيجان وعلى نطاق أوسع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وانطلاقاً من الموقع الاستراتيجي لأذربيجان بين أوروبا وآسيا، ودورها المتنامي في مجالات الربط والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنويع الاقتصادي غير النفطي، ستسلط حلقة النقاش رفيعة المستوى الضوء على الفرص العملية لدفع الاستثمار من خلال حلول فعّالة لتخفيف المخاطر، وتعزيز التعاون العابر للحدود. كما ستستعرض الجلسة كيف يمكن لحلول المؤسسة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالي التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان أن تسهم في معالجة معوقات الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة التمويل للمشاريع التنموية ذات الأولوية.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: "تمثل حلقة النقاش رفيعة المستوى هذه منصة مهمة لتعزيز الحوار والشراكات حول التكامل الإقليمي. ومن خلال حلولها لتخفيف المخاطر، تسهم المؤسسة في تحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع قابلة للتمويل، بما يدعم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسة الجهة الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي، وقد كانت سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها واحدًا وخمسين دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند مرونة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 139 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار. وتغطي أنشطة المؤسسة عدة قطاعات حيوية، من بينها الطاقة، والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

